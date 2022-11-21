В ДНР заявили, что пока неосуществимый перевод техники на дизель упростит логистику

По словам депутата парламента Донецкой Народной Республики Андрея Баевского, сейчас наметилась тенденция к стандартизации

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Стандартизация топлива в вооруженных силах существенно упростила бы логистику, но в настоящее время отказаться от бензина пока невозможно. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

"Все танки используют дизельное топливо, а в отдельных случаях могут использовать практически любой вид - многотопливность закладывалась в требования еще с советских времен для этого вида техники. Но в целом в советское время в армии была и бензиновая техника, и дизельная. Что плохо сказывалось на логистике, разумеется", - отметил он.

По словам Баевского, в настоящее время наметилась тенденция к стандартизации.

"Основная масса техники, в том числе и небронированной, - дизельная. Но есть еще техника на хранении и те же командирские УАЗы, например, которые требуют бензин. Потому полностью уйти от бензина мы пока не можем", - пояснил он.