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Известия.ru

Минобороны показало кадры возведения фортификационных сооружений

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Инженерные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) возвели фортификационные сооружения в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадрами работы поделилось Минобороны РФ в воскресенье, 20 ноября.


Военные инженеры оснастили оборонные рубежи траншеями и рвами, а также скрытыми укрепленными огневыми позициями, которые способны выдержать артиллерийские удар, что впоследствии позволит российским войска нанести огневое поражение противнику, находясь в безопасности.

Военнослужащие также возвели минно-взрывные и невзрывные заграждения. Эти бетонные конструкции установлены на определенных интервалах и дистанциях, они предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники украинских боевиков.

Отмечается, что фортификационные сооружения способны эффективно затруднять продвижение бронетехники и личного состава — все это способствует тому, что боевики начинают идти в неразведанной местности, где они попадают в районы огневого воздействия.

По словам военнослужащего с позывным «Редут», в темное время суток мелкие заграждения, такие как проволока, не заметны, поэтому в нее легко попасть и тяжело распутаться.

Ранее этим же днем военнослужащий рассказал о работе ЗРПК «Панцирь -С1». Так, начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» Сергей рассказал, что в задачи военных входит прикрытие воздушных рубежей российской границы.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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