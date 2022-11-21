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ТАСС

В ДНР заявили о важности контроля над интернетом на Украине

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: earthquake-today.info

Он лежит в основе военной связи, отметил депутат парламента республики Андрей Баевский

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Контроль над использованием интернета на Украине имеет принципиальное значение, так как вся система украинской военной связи основана именно на интернет-каналах. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

По его словам, недавний скандал вокруг финансирования работы на Украине глобальной спутниковой системы Starlink, создаваемой компанией SpaceX Илона Маска, приобрел такой размах именно по этой причине.

"Дело в том, что на Украине были построены многие системы связи именно военного назначения, которые в основе имели телекоммуникационные каналы сети Интернет. Потому сам доступ к сети Интернет и приобрел такое значение. Например, достаточно долго на "Азовстали" в Мариуполе при полном окружении работали терминалы Starlink и обеспечивали связь военного назначения", - сказал Баевский.

При этом он отметил, что часто применяемая в последнее время в разных странах практика отключения интернета во время массовых беспорядков - очень действенная мера.

"К сожалению, нравится нам это или не нравится, интернет для противника - это не только инструмент получения необходимой ему информации и воздействия на умы, трансляции своих информационных посылов. Интернет давно уже инструмент организации связи и управления якобы стихийными акциями, направленными против обычных граждан, государственных структур и государства в целом. А сегодня можно говорить о том, что это инструмент организации диверсий и террористических актов", - констатировал собеседник агентства.

По его мнению, пользы от подобных мер значительно больше, нежели возможных неудобств.

"Понимаю, что общество привыкло к тому, что у нас есть доступные мессенджеры, социальные сети и источники развлекательного контента. Но, увы, работает это регулярно не на пользу этим людям. Поэтому я думаю, что пусть люди будут чуть-чуть не настолько довольны и чуть меньше посмотрят каких-нибудь видео в YouTube, но зато они будут живые и здоровые", - заключил Баевский. 

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Страны
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Илон Маск
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