AFP: Турция нанесла авиаудары по сирийскому городу Кобани

Курдский представитель Фархад Шами сообщил, что удары также были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии

ТАСС, 20 ноября. Турецкая армия в субботу вечером нанесла удары с воздуха по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на представителя курдских "Сил демократической Сирии" (СДС).

"Кобани - город, который победил [запрещенную в РФ террористическую группировку] "Исламское государство", является объектом бомбардировок турецкой авиации", - заявил Фархад Шами, отвергший какую-либо причастность СДС к теракту в Стамбуле.

По его информации, удары также были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

В результате взрыва, прогремевшего 13 ноября в центре Стамбула, погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и отряды "Сил народной самообороны", которые составляют костяк СДС, контролирующих большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также район Кобани на Евфрате и северо-восток Дейр-эз-Зора. Курдские отряды противостоят турецким войскам и сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Анкарой.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что следы теракта в Стамбуле ведут в Сирию, а к вылазке причастны группировки, признанные Анкарой террористическими.