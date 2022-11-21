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ТАСС

Космический аппарат SR NET планируют запустить на ракете-носителе семейства "Союз"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Предполагается, что он станет первым частным российским аналогом Starlink

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Частная российская компания SR Space (ранее Success Rockets) планирует осуществить запуск космического аппарата для широкополосного доступа в интернет SR NET в 2024 году на ракете-носителе семейства "Союз". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Олег Мансуров.

SR NET должен стать первым частным российским аналогом Starlink. "Мы будем проводить запуск не на своих ракетах-носителях, это будет ракета-носитель госкорпорации "Роскосмос". Вероятнее, ракета семейства "Союз". Точная дата будет зависеть от того, в какой пуск в качестве попутной нагрузки мы сможем интегрироваться. Вероятно, пуск будет произведен с космодрома Восточный", - сказал Мансуров.

17 ноября макет космического аппарата был представлен на выставке "Аэронет-2035" в Москве. Аппарат планируется запустить на орбиту высотой около 600 км. Масса спутника - 460 кг, пропускная способность - 40 Гбит/с.

В SR Space ранее сообщали, что в будущем спутниковая группировка может охватить весь мир. В настоящее время речь идет о 96 аппаратах, которые будут летать в восьми разных плоскостях и обеспечат постоянный доступ в интернет на территории всей России.

Демонстратор SR NET будет проходить летные испытания на орбите в течение 3-6 месяцев. По их итогам будет принято решение о конфигурации и технических характеристиках орбитальной группировки.

Также в России реализуется федеральный проект "Сфера", подразумевающий запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения. Всего предполагается создать более 600 спутников. Первый аппарат в рамках проекта "Сфера" "Скиф-Д" был выведен на орбиту 22 октября. С помощью нового спутника, по данным Роскосмоса, будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России. 

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