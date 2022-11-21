В НИИхиммаш применение импортных материалов свели к минимуму

Санкции отразились на деятельности института косвенным образом, подчеркнули в научно-техническом центре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Импортные материалы практически не используются в разработках и производстве, осуществляемых на базе Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш"). Об этом ТАСС сообщил главный конструктор организации Сергей Рукавицин.

"При разработках изделий наши специалисты всегда стараются сводить к минимуму использование иностранных материалов. И это получается, иначе сейчас мы не смогли бы успешно выполнять работу по государственным заказам", - заявил Рукавицин. "НИИхиммаш при разработках изначально не делал ставку на импорт, мы понимали, что это тупик, и ориентировались на отечественные материалы и сырье", - подчеркнул генеральный директор института Александр Цыганков.

По словам специалистов, санкции отразились на деятельности института косвенным образом. "Многие российские предприятия в области станкостроения, автомобилестроения использовали импортные аналоги. Теперь все начали обращаться к отечественным поставщикам. Возрос спрос, а производственные мощности предприятий-поставщиков физически оказались не совсем к этому готовы. На нас отражается то, что сроки несколько увеличились. Если раньше, к примеру, мы приобретали в течение месяца, то сейчас из-за повышенного спроса сроки увеличиваются и возрастает цена. Но это к лучшему - развиваем отечественную промышленность", - заявил Рукавицин.

НИИхиммаш является ведущим научно-техническим центром России по созданию инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, а также разработке оборудования для химической и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды.