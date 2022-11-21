Войти
Интерфакс-АВН

Британский премьер посетил Киев и пообещал передать Украине вооружения для ПВО

309
0
-2
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Лондон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу посетил Киев, провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему дальнейшую военную помощь, сообщает Даунинг-стрит.

"Во время встречи с президентом Зеленским он подтвердил, что Великобритания передаст крупную партию вооружения для ПВО", - отмечается в пресс-релизе.

В нем указывается, что стоимость пакета помощи - 50 млн фунтов стерлингов. В частности, речь пойдет и о вооружении, предназначенном для борьбы против беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.11.2022
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
04.11.2022
Газопроводы, дроны, случайности и шпионы: выбрана ли Норвегия для российского возмездия?
04.07.2022
Украинская «линия Мажино»
01.07.2022
Лондон собирается выделить еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине - СМИ
28.08.2015
«Экспорт российских вооружений ожидает стагнация»
30.07.2015
Киев ждет 1240 противотанковых комплексов Javelin
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:23
  • 38239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде