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ТАСС

В США заявили о намерении не допустить подавления системы ПВО Украины

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Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: CC0 / Ministerie van Defensie /

В Пентагоне считают, что США и их союзники уже "оказали огромную поддержку" системе ПВО Украины

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти США намерены не допустить подавления украинской системы противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам во время поездки на Ближний Восток заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его слова привело в субботу агентство Reuters.

"Они действительно пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", - утверждал он, говоря о российских ударах по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуре. По версии Кола, США намерены не допустить этого и хотят "обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства противовоздушной обороны в жизнеспособном состоянии".

Как полагает заместитель министра обороны, США и их союзники уже "оказали огромную поддержку" системе ПВО Украины. По словам Кола, США "повсеместно приближали украинцев к стандартам НАТО в плане техники". По мнению заместителя шефа Пентагона, это включает передачу зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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