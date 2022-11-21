Прибывший в Киев британский премьер Риши Сунак пообещал Зеленскому «укрепить ПВО»

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Новый британский премьер Риши Сунак не стал менять курс своего предшественника Бориса Джонсона и по его примеру также посетил Киев, где пообщался с Зеленским. Согласно публикациям украинской прессы, британский премьер пообещал укрепить противовоздушную оборону Украины.

В Киев прибыл новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак, решивший пообщаться с Зеленским по примеру своего предшественника Бориса Джонсона, который заложил новую традицию. Теперь все премьеры после своего избрания должны прибыть в Киев и обязательно пообщаться с киевским сидельцем, который, видимо, выдает им ярлык на премьерство. Тот же Джонсон несколько раз ездил к Зеленскому, а вот Лиз Трасс не успела, поэтому и слетела с поста премьера. Сунак решил ее судьбу не повторять и прибыл в Киев отчитаться перед главной "хотелкой" Европы, как его уже называют в западных СМИ.

Как сообщается, Зеленский нажаловался Сунаку на российские ракеты, а также поплакался в жилетку по причине почти уничтоженной энергосистемы Украины, назвав ракетные удары "террором". В ответ британский премьер пообещал укрепить противовоздушную систему Украины. По его словам, Великобритания в новом пакете военной помощи стоимостью 50 млн. фунтов стерлингов поставит на Украину 125 "зенитных орудий". Что понимается под "зенитными орудиями" Сунак не пояснил. Также Лондон предоставит Киеву технологии по борьбе с беспилотниками, включая РЛС и системы РЭБ.

Британия знает, что значит сражаться за свободу (...) Лондон будет поддерживать Украину и дальше

- заявил британский премьер.

Стоит отметить, что это первая очная встреча Сунака и Зеленского, хотя ранее они провели телефонные переговоры, в ходе которых британский премьер пообещал поставить Киеву 1 тысячу зенитных ракет и более 25 тысяч зимних комплектов для ВСУ.