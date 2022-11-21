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Германия обеспечила Украину 30 самоходными зенитными установками

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Германская зенитная самоходная установка Гепард
Германская зенитная самоходная установка Гепард.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Rainer Lippert

С начала проведения специальной военной операции, Берлин обеспечил Киев 30 самоходными зенитными установками (СЗУ) Gepard ("Гепард"). Об этом сообщили в посольстве Германии на Украине.

В ведомстве отмечают, что установки используют для защиты украинской критической инфраструктуры. Сообщается, что в нее помещается экипаж из трех человек. На установке есть две 35-миллиметровые пушки и два радара. Оружие поражает цель на дистанции два километра, в воздухе – пять с половиной километра.

В российском МИД не раз заявляли, что, снабжая Киев оружием, страны НАТО "играют с огнем". Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, предупреждал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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