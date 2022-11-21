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ТАСС

Медведев: Зеленскому не нужны переговоры, чтобы не признавать реалии распада Украины

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Как отметил зампред Совета безопасности РФ, США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Запад не желает окончательного разрыва с РФ, поэтому толкает Киев к переговорам с Москвой, но украинский президент Владимир Зеленский их не хочет, чтобы не признавать реалии распада Украины. Такое мнение высказал в субботу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что никто, включая поляков, не принял "неуклюжих попыток" Украины перевести ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию. И это, по мнению замглавы СБ РФ, важный симптом того, что "от киевского режима все сильно устали", в особенности от Зеленского, "который постоянно нагнетает страсти" и "вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием".

"США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", - написал Медведев. Однако, продолжил он, "Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам", и "более того, они для него очень опасны".

"Ведь если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь - укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока", - полагает зампред Совбеза. Эту ситуацию он обозначил шахматным термином "цугцванг" (когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции). 

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Медведев Дмитрий
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