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ТАСС

Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами

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Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото.
Источник изображения: © JUSTIN TALLIS

Канцелярия британского премьера Риши Сунака сообщила, что размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией британского премьера Риши Сунака после его прибытия в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы", - заявил Сунак, слова которого приводит его канцелярия.

Как отмечается в сообщении, размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн ($59,5 млн). В ходе встречи Сунак и Зеленский также обсудили "планы по реконструкции" Украины после окончания конфликта. 

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Великобритания
Украина
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