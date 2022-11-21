Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами

Канцелярия британского премьера Риши Сунака сообщила, что размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией британского премьера Риши Сунака после его прибытия в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы", - заявил Сунак, слова которого приводит его канцелярия.

Как отмечается в сообщении, размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн ($59,5 млн). В ходе встречи Сунак и Зеленский также обсудили "планы по реконструкции" Украины после окончания конфликта.