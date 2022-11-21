Финляндия объявила о закупке дополнительной партии САУ K9 Thunder

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Финляндия закупает дополнительную партию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder, общее количество южнокорейских гаубиц в финской армии должно достичь почти сотни единиц.

Минобороны Финляндии продолжает выводить из состава армии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 122 PSH 74 (советская "Гвоздика"), закупленные в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР в количестве 72 единиц, заменяя их южнокорейскими САУ К9 Thunder. Как сообщили в пресс-службе финского военного ведомства, Хельсинки закупают еще 38 самоходных гаубиц за 134,4 млн евро. Также в пакет входит логистика.

После реализации контракта количество САУ К9 Thunde в финской армии достигнет 96 единиц. Первый контракт на приобретение 48 единиц 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder из наличия армии Южной Кореи был заключен министерством обороны Финляндии в феврале 2017 года. В него, кроме самих гаубиц, вошло обучение, поставка запасных частей и сервисная поддержка. Контракт включал в себя опцион на возможность приобретения дополнительной партии гаубиц К9.

Гаубицы К9 Thunder Moukari (финское название) постепенно заменяют в Силах обороны Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 122 PSH 74 (советская "Гвоздика"). K9 Thunder – 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработка которой началась в 1989 году. Через 10 лет САУ стали поступать в южнокорейскую армию. Орудие способно поражать цели на расстоянии свыше 40 км (при использовании снарядов Excalibur – свыше 50 км).

Все прибывающие в Финляндию южнокорейские гаубицы передаются компании Millog Oy, которая устанавливает на них финское оборудование, какое не уточняется, и перекрашивает перед передачей военным.