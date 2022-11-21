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ТАСС

Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

Канцлер ФРГ отметил, что сейчас в Европе "многие испытывают страх, и на это есть основания"

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что наряду с поддержкой Украины нужно заботиться о том, чтобы не произошло эскалации между НАТО и Россией. Об этом он заявил в субботу, выступая на мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Фридрихсхафен.

Канцлер сказал, что сейчас в Европе "многие испытывают страх, и на это есть основания". "Важно действовать благоразумно и одновременно с этим решительно", - отметил глава кабмина. По его словам, "важно оказывать помощь Украине", в частности, в виде поставок оружия. "Однако важно беспокоиться и о том, чтобы не было эскалации, которая привела бы к войне между Россией и НАТО", - заявил Шольц.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

В начале октября Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ информировало, что власти Германии в первых трех кварталах этого года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €75 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, были самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T и бронемашины Dingo. 

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