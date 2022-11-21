Балтийский флот зимой проведет несколько десятков крупных учений

В учениях задействуют танковые и мотострелковые подразделения, соединения ПВО и связи, артиллерии и разведки, а также авиацию флота

ТАСС, 19 ноября. Несколько десятков крупных учений с привлечением сухопутных и береговых сил БФ, а также авиации запланированы к проведению на полигонах Балтийского флота (БФ) в ходе начинающегося 1 декабря зимнего периода обучения. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе флота.

"В зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение несколько десятков крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединений ПВО и связи, артиллерии и разведки, а также авиации флота", - отмечается в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, в ноябре проводились модернизация и усовершенствование учебно-материальной базы флотских полигонов, расположенных в Калининградской области. Всего к новому учебному году подготовлено более 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовки. Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ. Полигонные команды изготовили более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника.

В состав 11-го армейского корпуса сухопутных и береговых войск БФ, входит, в частности, мотострелковая дивизия, а также соединения так называемого корпусного комплекта.