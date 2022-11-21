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РИА Новости

СМИ: в США наблюдается "тревожная" для боевой авиации страны тенденция

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Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan

Defense News: большое количество военных самолетов США не готовы к выполнению боевых задач

МОСКВА, 19 ноября/ Радио Sputnik. Большое количество военных самолетов в США не смогли пройти проверку боевой готовности, пишет издание Defense News со ссылкой на новый отчет федерального правительства.

Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты при американском правительстве, изучив 49 типов самолетов в армии, ВВС, ВМС и Корпусе морской пехоты.

Специалисты пришли к выводу, что 26 из них "так и не достигли годовой цели по готовности", несмотря на то, что Пентагон ежегодно тратит десятки миллиардов долларов на техническое обслуживание самолетов.

"Известно, что только в 2020 году на эксплуатацию и поддержку военных самолетов израсходовали около 54 миллиардов долларов", – говорится в сообщении.

По мнению автора статьи Рэйчел Коэн, нехватка персонала, задержки производства критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, готовых обслуживать "возрастные" самолеты, стали основными проблемами американской авиации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США может грозить нехватка боеприпасов в связи с поставками вооружения на Украину.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
2020-й год
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