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В США сообщили об оборонном кризисе

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F/A-18 Super Hornet
Сборка самолета F/A-18 Super Hornet.
Источник изображения: www.flickr.com

В США заметили тревожную тенденцию среди военных самолетов страны — за последние годы более двух десятков типов воздушных судов не прошли проверку боевой готовности. Об оборонном кризисе пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный отчет.

Комиссия изучила 49 видов аппаратов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты. В результате было установлено, что более половины из них не соответствуют требованиям, несмотря на десятки миллиардов долларов, потраченных на их обслуживание. «Средняя боеспособность отобранных самолетов снизилась для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты в разной степени», — сообщается в отчете.

Отмечается также, что среди наиболее насущных проблем отрасли оказалась нехватка персонала, задержки производства критически важных компонентов, незапланированное техническое обслуживание, а также сокращение числа компаний, которые могут обслуживать самолеты, которым уже несколько десятков лет.

11 ноября аналогичные сведения привело агентство Bloomberg. Указанный доклад должны рассмотреть в Конгрессе США.

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