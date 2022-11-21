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Военное обозрение

ISW: Мирные переговоры создадут условия для подготовки Россией более крупного наступления

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Источник изображения: topwar.ru

Американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW) опубликовал очередной материал, посвященный украинскому конфликту, в котором привел ряд выкладок и прогнозов относительно дальнейшего возможного развития событий.

Статья, написанная директором проекта «Критические угрозы», старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства Фредериком Каганом, озаглавлена «Дело против переговоров с Россией». Из чего позиция автора по этому вопросу становится очевидной заранее.

Автор пространно и дотошно развивает мысль, которая уже давно не является оригинальной, что на данном этапе конфликта мирное соглашение между Москвой и Киевом (Западом) невозможно. Ни одна из противоборствующих сторон не готова идти на уступки, а Вашингтон, в свою очередь, отстранился от участия в диалоге, публично заявляя, что поддержит требования Киева. Которые абсолютно неприемлемы для Москвы.

Переговоры не могут положить конец войне России против Украины; они могут только приостановить ее. Сторонники переговоров должны четко понимать еще один ключевой момент — переговоры на данном этапе конфликта не приведут к дополнительным территориальным уступкам России

— делает вывод Каган.

В связи с этим, считает автор, Запад должен продолжать оказывать помощь Украине до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, озвученные президентом Зеленским, главная из которых — возврат всех территорий, перешедших под контроль РФ. Каган уверен, что переговоры о мире могут создать условия для подготовки Россией более крупного наступления на Украине.

Довольно интересный комментарий очередным интеллектуальным упражнениям американского аналитика дал в своем телеграм-канале военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт задает вопрос, почему Запад возмущает возможность России использовать перемирие на фронте для перегруппировки и наращивания сил. В то время, когда бывший президент Украины Порошенко говорил, что Минские соглашения были нужны ему только ради того, чтобы потянуть время и выпросить поддержку на Западе — и это считается совершенно нормальным.

Ходарёнок обращает внимание, что риторика американцев по поводу Украины приобретает все более «истеричный характер». Этому есть простое объяснение: страна по сути перешла на полное содержание Запада, ее экономика, армия не способны даже несколько дней просуществовать без финансовой и военной помощи Вашингтона и ЕС.

При этом вой на болотах (как в Демпартии, так и в рядах Республиканцев) ISW не тревожит. Эти господа считают, что Украине нужно идти дальше, чуть ли не до Крыма

— обращает внимание на циничную двуличность американских политиков и экспертов военный обозреватель.

При этом автору статьи в ISW следовало бы ознакомиться с таким понятием, как «челночная дипломатия», которую в эпоху холодной войны очень успешно использовал политический ветеран Генри Киссинджер, считает Ходарёнок:

Она, конечно, не гарантировала бы Украине безопасность, но привела бы, по крайней мере, к пониманию ситуации и реальной оценке своих возможностей.

Обозреватель уверен, что сейчас на Украине нет ни финансового, ни военного потенциала для развития нового наступления. Все, что мы наблюдаем сейчас с некоторыми перегруппировками, стабилизацией фронта — это может быть частью большой сделки и подготовкой к миру.

Если Россию снова обманут, 23 февраля 2022 года повторится снова. Только уже с учётом всех ошибок и сведений, собранных за это время

— предупреждает Ходарёнок.

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Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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