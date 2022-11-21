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Интерфакс-АВН

Балтфлот сообщил о подготовке серии крупных учений в Калининградской области

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Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот России проведет зимой в Калининградской области несколько десятков крупных учений с участием авиации, сил противовоздушной обороны (ПВО), танковых и мотострелковых подразделений, сообщила пресс-служба флота в субботу.

К новому учебному году, который начнётся в войсках 1 декабря, проведена модернизация учебно-материальной базы полигонов в Калининградской области, говорится в сообщении.

"В зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение несколько десятков крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединений ПВО и связи, артиллерии и разведки, а также авиации флота", - отметили в пресс-службе.

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Страны
Россия
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БФ
Военные учения
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