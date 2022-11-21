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ТАСС

Депутат Франции потребовал прекратить помощь Зеленскому за попытку вызвать мировую войну

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Флаг Франции
Флаг Франции.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain PublicDomainPictures / Pixabay

Заявления украинского президента о том, что упавшую в Польше ракету запустила Россия, Николя Дюпон-Эньян назвал "актом безумия"

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Франция должна прекратить оказание поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пытается спровоцировать мировую войну. Такое мнение выразил в субботу в своем Twitter депутат Национального собрания (нижней палаты) парламента Франции Николя Дюпон-Эньян, который возглавляет правую партию "Вставай, Франция", входит в состав парламентской комиссии по иностранным делам и баллотировался в этом году в президенты республики.

"Зеленский, отправив ракету в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну", - отметил депутат, назвав поступок украинского президента "актом безумия".

"Прекратим поддерживать этого опасного человека, - написал Дюпон-Эньян. - Необходимо срочно выработать мирный план".

Во вторник в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию и потребовал от Запада "начать действовать". В среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Госдепартаменте заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши.

В МИД России назвали заявления Киева относительно инцидента "грубой провокацией". По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300. 

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