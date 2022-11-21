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Военное обозрение

В зоне СВО замечены румынские бронетранспортеры TAB-71M

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Источник изображения: topwar.ru

В зоне спецоперации замечены румынские бронетранспортеры TAB-71M. Как сообщают украинские источники, партия бронетранспортеров поступила на вооружение ВСУ.

Ряд украинских ресурсов опубликовал снимки румынских бронетранспортеров TAB-71M, появившихся в зоне спецоперации. На данный момент известно, что партия БТР поступила на вооружение ВСУ, но точных данных о количестве бронетехники, а также от кого именно она поступила, пока нет. Единственное, что известно точно, ранее данные бронетранспортеры на вооружении ВСУ не стояли.

Бронетранспортер TAB-71М является лицензионной версией советского БТР БТР-60ПБ, выпускавшегося в Румынии по лицензии в годы существования Варшавского договора. Основное отличие от советского БТРа заключается в замене двигателя, установлены два французских Saviem 797-05. Имелось несколько модификаций, включая версию с 82-мм миномётом M-37M, установленным в десантном отделении.

TAB-71M выпускался с начала 70-х и до начала 90-х годов на заводе специального тяжелого машиностроения Fabrica de Masini Grele Speciale в Бухаресте. Экипаж - 3 человека, десант - 8 человек, вооружение стандартное и состоит из двух пулеметов - 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Известно, что TAB-71M стояли на вооружении Молдавии, а также ВС Румынии. В 2017 году Бухарест принял решение заменить их на более современную модель. По последним данным, у Молдавии на вооружении стояло 110 БТР данной модели, у Румынии - 247, еще около 40 единиц было изготовлено для ВС Югославии, но сколько осталось после развала страны неизвестно.

После начала СВО бывшие страны Варшавского договора стали весьма активно передавать остатки советской техники на Украину, тем самым избавляясь от нее и перевооружаясь на западные образцы. А в Киеве поставкам любой техники рады.

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Страны
Молдавия
Польша
Румыния
Украина
Югославия
Продукция
БТР-60
КПВТ
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