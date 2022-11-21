Преимущество в воздухе: высотный перехватчик МиГ-31БМ против истребителя Су-35

Многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С Многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С

После начала спецоперации на Украине на Западе, особенно среди стран НАТО, обоснованно возрос интерес к изучению и анализу возможностей российской боевой техники и вооружений. Не остались без внимания и самолеты ВКС РФ, которые показывают высокую эффективность как в поражении наземных целей в прифронтовой зоне и в тылу противника, так и в воздушных боях.

Эксперты американского военно-аналитического издания Military Watch провели свой, стоит отметить, весьма объективный, сравнительный анализ двух истребителей ВКС РФ по техническим характеристикам и возможностям ведения воздушного боя. Речь идет о двухместном сверхзвуковом высотном перехватчике дальнего радиуса действия МиГ-31БМ и многоцелевом сверхманёвренном истребителе с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С.

МиГ-31 поступил на вооружение советских ВВС в 1981 году и был пионером многих передовых технологий. «Лисья гончая», как называют этот МиГ в странах НАТО, считается самым боеспособным самолетом, состоявшим на вооружении любых военно-воздушных сил в эпоху холодной войны с точки зрения возможностей ведения воздушного боя, и является самым тяжелым и быстрым боевым истребителем-перехватчиком в современном мире.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ

Су-27 поступил на вооружение в 1985 году, и в отличие от более дорогого МиГ-31 широко продавался на экспорт после распада Советского Союза, что привело к значительным инвестициям в модернизацию конструкции. Су-35, разработанный на базе Су-27М, стал первым в мире истребителем поколения 4++ и поступил на вооружение российских ВВС в 2014 году. Самолет был разработан для противодействия истребителям пятого поколения ВВС США, таким как F-22 и F-35, и при поступлении в строй считался самым боеспособным серийным истребителем в мире.

До поступления на вооружение Су-57 в декабре 2020 года, Су-35 и МиГ-31БМ были ведущими претендентами на звание самого боеспособного российского истребителя-перехватчика в воздушном бою. Основным преимуществом серии Су-27/35 является ее непрерывное производство, что позволяло постоянно модернизировать планер и двигатели.

Проводить прямое сравнение двух боевых машин в части возможностей ведения воздушного боя не совсем корректно. МиГ-31БМ спроектирован как специализированный высотный перехватчик, и поэтому он значительно быстрее, способен использовать свое оружие на гораздо больших высотах и обладает непревзойденными возможностями по дальности боя. Су-35 обладает гораздо более высокой скороподъемностью, превосходной тяговооруженностью и манёвренностью, что обеспечивает подавляющее преимущество на ближних дистанциях. Требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы у этого самолета также значительно ниже.

МиГ-31 лучше подходит для ведения боя на больших дистанциях, тем более, что в качестве основного вооружения используются ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которые являются одними из самых дальнобойных в мире. Они могут покрыть расстояние в 400 км, вооружены 60-килограммовыми боевыми частями и развивают непревзойденную скорость 6 Махов. МиГ-31 также хорошо подходит для перехвата крылатых ракет из-за уникально высокой ситуационной осведомленности, обеспечиваемой его крупногабаритным бортовым радаром «Заслон-М». Перечисленные возможности делают МиГ-31 отличным дополнением к наземной противовоздушной обороне России для защиты обширного воздушного пространства страны.

Су-35 в основном использует ракеты Р-37М и Р-77-1, которые имеют относительно скромную дальность действия 130 км и 110 км соответственно. Этот недостаток был частично устранен с помощью интеграции Р-37M, способной поражать цели на расстоянии более 300 км.

Значительное преимущество МиГ-31 перед Су-35 по-прежнему заключается в том, что его возможности так не были тщательно изучены противниками России, отмечают американские эксперты. После распада СССР Соединенные Штаты сумели приобрести два самолета типа «Фланкер» в Белоруссии и тщательно изучили их. Возможности МиГ-31, напротив, не очень хорошо известны, поскольку самолет никогда не экспортировался.

В конечном счете МиГ-31 является более универсальным самолетом, особенно потому, что может быть оснащен баллистическими ракетами и противоспутниковым оружием, обеспечивающими возможности, с которыми Су-35 не может конкурировать. В воздушном бою эти две конструкции более близки друг другу: Су-35 способен представлять угрозу на всех дальностях, в то время как МиГ представляет гораздо большую угрозу на дальних дистанциях с большим превосходством в огневой мощи, дальности поражения и осведомленности о боевой обстановке.

Таким образом, оба самолета взаимодополняют возможности друг друга и позволяют российским ВКС решать практически любые боевые задачи в условиях современной войны, делают выводы авторы статьи. Эксперты уверены, что оба российских самолета, благодаря определенным уникальным техническим характеристикам, имеют большой экспортный потенциал.