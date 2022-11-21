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ИноСМИ

Ракетный удар по Польше отражает растущий раскол на Западе

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Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

Global Times: удар по Польше обострил расхождения между Вашингтоном и Киевом

США постарались как можно скорее убедить европейских партнеров по НАТО, что ракету запустила Украина, а не Россия. Зеленский всё отрицал до последнего, пишет Global Times. В Европе и Америке нарастает усталость от затянувшегося конфликта без надежды на мирные переговоры.

Взрыв, унесший жизни двух человек на территории Польши, по всей видимости, был вызван украинской ракетой ПВО, заявили в среду лидеры Польши и НАТО. По словам экспертов, ожесточенные обсуждения инцидента выявили углубившийся раскол на Западе. В Европе и США нарастает усталость от затянувшегося конфликта без надежды на мирные переговоры.

По сообщениям СМИ, во вторник днем в польской деревне Пшеводув на востоке страны, примерно в 6,4 километрах к западу от границы с Украиной произошел взрыв.

Результаты расследования этого дела показывают, что по деревне ударила ракета ЗРК С-300 – боеприпас, которым обладают как Россия, так и Украина.

В то время как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не сомневается" в том, что это была не украинская ракета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что инцидент, вероятно, был вызван ракетой украинской системы ПВО. Он добавил, что нет никаких признаков ни того, что это был результат преднамеренной атаки со стороны Украины, ни того, что Россия планирует напасть на страны НАТО.

Однако та риторика, которую использует Зеленский, "начинает истощать терпение некоторых западных дипломатов", сообщила Би-би-си в среду. Смена тона также очевидна и в репортаже CNN: в нем Зеленский обвиняется в том, что он, по-видимому, намерен "извлечь выгоду из этого эпизода".

"Они опасаются, что периодические максималистские формулировки и требования Киева могут усилить так называемую "усталость от Украины" среди союзников", – заявила Би-би-си.

Эксперты отмечают также резкий контраст в риторике США и основных европейских стран по отношению к России по сравнению с прошлым, поскольку на этот раз они взяли на себя инициативу развеять слухи в пользу Москвы, а не обвинять ее в игнорировании фактов.

"Запад во главе с США не хочет раздувать огонь до такой степени, чтобы ему фактически пришлось вступить в военную конфронтацию с Россией", – заявили в четверг корреспонденту Global Times в Центре российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.

Однако упорство Украины в отказе от переговоров уже истощило терпение Запада, считает эксперт. "Теперь они обнаружили, что так называемые политкорректные решения обратились против них самих", – отметил господин Цуй.

В отличие от позиции крупных западных держав, страны Балтии поспешили вытащить пункт о коллективной обороне НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "каждый сантиметр территории НАТО должен быть под защитой!" Другие отметили, что инцидент предполагает еще большую военную поддержку Украины.

"Раскол между старой и новой Европой усиливается. Страны Балтии и Восточной Европы громче всех кричат о своей антироссийской позиции. Для них это не только жест их возвращения на Запад и проявление их лояльности к Европе, но и потребность в единстве идеологии внутри страны", – сказал Цуй.

В целом, "инцидент" проверил нижнюю границу терпения НАТО и показал, что на прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдет. И это исключило риски дальнейшего обострения конфликта, считают эксперты.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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