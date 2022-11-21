Новая разведывательно-ударная система отработана в рамках спецоперации

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В России создана разведывательно-ударная система, включающая в себя разведывательные и ударные беспилотники. Разработкой занималась компания ZALA Aero, сообщил информированный источник.

Первая в России разведывательно-ударная система создана на основе беспилотников компании ZALA Aero, в нее вошли дроны-ретрансляторы, позволяющие увеличить дальность передачи сигнала, а также дроны-камикадзе. Систему уже отработали в рамках спецоперации, где она доказала свою эффективность. Как пояснили в компании, комплекс включает в себя один разведывательный беспилотник, а также барражирующие боеприпасы "Ланцет" и "Куб". В применяемой схеме разведывательный дрон выступает в качестве ретранслятора, позволяя расширить зону применения ударных дронов.

В России создана разведывательно-ударная система включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника

- приводит РИА Новости слова источника.

Стоит отметить, что в последне время в российской армии применению дронов-камикадзе уделяется довольно много внимания. Ударные беспилотники позволяют уничтожать артиллерию, зенитные комплексы и бронетехнику противника не только в зоне линии соприкосновения, но и в глубоком тылу. Массовые поставки ударных БПЛА в войска кардинально поменяли картину боевых действий.

Судя по информации, поступающей с передовой, дроны-камикадзе "Ланцет" и "Куб" применяются по технике противника, расположенной в районе линии соприкосновения, а "Герани" наносят удары по объектам в глубине территории.