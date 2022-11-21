Военнослужащие вооруженных сил Украины в центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного во Львовской области.

По словам депутата парламента Донецкой Народной Республики Андрея Баевского, на Украине "с каждым годом масштабы привлечения гражданских бульдозеров и экскаваторов растут кратно"

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с каждым годом привлекают все больше гражданской техники для строительства фортификационных сооружений, это незаконно, но сильно облегчает им оборону. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

По его словам, в 2014-2016 годах ВСУ уделяли вопросу фортификации недостаточное внимание.

"Но со временем противник начал усваивать те уроки, которые ему преподавало ополчение. И сегодня те же взводные опорные пункты оборудованы буквально классически по советским наставлениям. Единственная особенность в этом плане, которую можно отметить, - противник весьма активно привлекает гражданскую технику для инженерного оборудования позиций. Такое было и в 2016 году, в периоды соглашений о прекращении огня. Но с каждым годом масштабы привлечения гражданских бульдозеров и экскаваторов растут кратно", - рассказал Баевский.

Он пояснил, что еще в советское время обсуждался вопрос недостаточного объема техники именно в инженерных подразделениях.

"Но в СССР это был вопрос возможности производства такой техники вообще. И Российская Федерация, и Украина унаследовали соответствующие штаты инженерных подразделений и технику. Потому можно сказать, что Украина решала застаревшую проблему механизации инженерных работ экспроприацией гражданской техники. Совершенно незаконное действие с точки зрения права, конечно же. Однако темпы работ действительно увеличились по сравнению с ручным трудом", - сказал он.

По словам Баевского, позиции ВСУ в Донбассе показывают, что они "правильно расставили приоритеты и работали над своими позициями несколько лет каждый день". "<...> Конечно, нас это не остановит, но свой результат это дало", - заключил он.