Войти
ТАСС

В России внедрили 3D-моделирование имплантов для восстановления конечностей раненных в СВО

288
0
+2
Материалы для медицины и протезирования (c) bmpd
Материалы для медицины и протезирования (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Первый пациент, которому восстановили часть большеберцовой кости, вновь отправился в район проведения спецоперации, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Военные врачи Главного клинического госпиталя Минобороны России им. Н. Н. Бурденко в Москве впервые в медицинской практике разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Новая разработка военных медиков госпиталя им. Бурденко позволит создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего. Имплантат устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей, специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела самого пациента", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что ранее подобного рода повреждения зачастую приводили в том числе к ампутации конечностей. "Реабилитация пациентов занимала порой несколько лет, при этом некоторые из пациентов так и не смогли восстановить полноценное функционирование поврежденных конечностей", - подчеркнули в Минобороны, добавив, что применение инновационного способа восстановления конечностей в разы сокращает сроки восстановления и реабилитации пострадавших. Первый пациент, которому сделали такую операцию и восстановили часть большеберцовой кости, в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился в район проведения СВО.

"Разработанный военными медиками способ является уникальным. Таких операций в мире при огнестрельных ранениях не делает никто, кроме специалистов Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Сейчас огнестрельные ранения конечностей являются настолько тяжелыми, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков. В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом "футляре" из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент", - привели в ведомстве слова заместителя начальника госпиталя по научно-исследовательской работе, заместителя главного травматолога МО РФ Леонида Брижаня. Брижань отметил, что данный метод восстановления уже широко используется в госпитале и в скором времени станет доступным для широкого круга медицинских учреждений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
07.02.2018
Дальневосточный завод "Звезда" получит новые заказы Минобороны
25.07.2017
Около 750 ед. военной и специальной техники будет задействовано для проведения конкурсов АрМИ-2017
11.04.2017
Для органов управления Вооруженными силами государств-участников СНГ будет создано единое геоинформационное поле
26.12.2016
Шойгу: батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо
14.06.2016
Спецстрой России: возводимые Центры слежения за космическими объектами надежно защищены
16.07.2015
ОАК в 2016 году подготовит программу по военным транспортным самолетам
24.05.2010
В несколько раз увеличатся поставки вертолетов министерству обороны России в рамках государственной программы вооружений до 2020 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде