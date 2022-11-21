В России внедрили 3D-моделирование имплантов для восстановления конечностей раненных в СВО

Первый пациент, которому восстановили часть большеберцовой кости, вновь отправился в район проведения спецоперации, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Военные врачи Главного клинического госпиталя Минобороны России им. Н. Н. Бурденко в Москве впервые в медицинской практике разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Новая разработка военных медиков госпиталя им. Бурденко позволит создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего. Имплантат устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей, специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела самого пациента", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что ранее подобного рода повреждения зачастую приводили в том числе к ампутации конечностей. "Реабилитация пациентов занимала порой несколько лет, при этом некоторые из пациентов так и не смогли восстановить полноценное функционирование поврежденных конечностей", - подчеркнули в Минобороны, добавив, что применение инновационного способа восстановления конечностей в разы сокращает сроки восстановления и реабилитации пострадавших. Первый пациент, которому сделали такую операцию и восстановили часть большеберцовой кости, в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился в район проведения СВО.

"Разработанный военными медиками способ является уникальным. Таких операций в мире при огнестрельных ранениях не делает никто, кроме специалистов Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Сейчас огнестрельные ранения конечностей являются настолько тяжелыми, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания пуль или осколков. В результате операции фактически происходит воссоздание кости в так называемом "футляре" из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент", - привели в ведомстве слова заместителя начальника госпиталя по научно-исследовательской работе, заместителя главного травматолога МО РФ Леонида Брижаня. Брижань отметил, что данный метод восстановления уже широко используется в госпитале и в скором времени станет доступным для широкого круга медицинских учреждений.