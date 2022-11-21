Партнерство России и Китая опасно для Запада. И вот почему

SCMP: партнерство России и Китая может создать опасность для Запада

Китай пристально наблюдает за российской военной операцией и непрестанно оказывает Москве дипломатическую и политическую поддержку, пишет SCMP. Автор статьи считает, что у отношений Москвы и Пекина есть несколько путей, и от результатов военной операции на Украине будет зависеть, куда пойдет "Медведь – Дракон".

Велина Чакарова (Velina Tchakarova)

- Способность Москвы и Пекина повлиять на положение дел в мире во многом зависит от координации совместных действий

- Проведение Путиным СВО стало возможным благодаря экономической поддержке Китая, а Россия, в свою очередь, отвлекает Запад от противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе

Геополитический термин "Дракон – Медведь", которым определяют отношения между Китаем и Россией, изначально возник не в качестве названия стратегического альянса или оборонительного пакта. Им характеризуют ассиметричное временное партнерство, которое помогает обеим странам пробираться через мутные и изменчивые воды мировой политики. Основной расчет был на то, чтобы скоординировать совместные действия и упрочить таким образом внутреннее положение двух авторитарных режимов.

Кроме того, Пекин и Москва видели в этом взаимодействии путь к формированию надежной антиамериканской риторики и противовес США в отношениях с третьими странами.

Сегодня, в свете недавнего успешного контрнаступления Украины на Херсон, российско-китайские отношения и их влияние на мировую политику требуют более тщательного рассмотрения.

Китай пристально наблюдает за российской военной операцией и непрестанно оказывает Москве дипломатическую и политическую поддержку. Вскоре после того, как на XX съезде КПК председатель Си закрепил свою власть в стране, Пекин вновь подтвердил, что двусторонние отношения с Россией "прочны как скала".

Решение президента России Путина начать на Украине военную кампанию связано с тем, что глобальная система достигла точки бифуркации. Подписанная 4 февраля Путиным и Си декларация о "дружбе без границ" стала кульминацией планомерной китайско-российской координации в различных стратегических областях.

Этот modus vivendi дал Путину необходимый импульс международного уровня для того, чтобы начать военную операцию на Украине, чего он ждал с 2014 года и аннексии Крыма. В то время Китай вмешался в ситуацию и помог России стабилизировать национальную валюту и экономику. Если бы Путин не был уверен в том, что поддержка со стороны Пекина продолжится, он бы не начал свою операцию в 2022 году.

Действия Москвы 24 февраля раскрыли стратегию Кремля, которая состояла из трех аспектов. Первый — военные действия против Украины, ставящие под угрозу ее существование как суверенного государства.

Второй — несиловая война с Европой и ее системой безопасности: блокада экспорта, миграционные потоки, информационная война и ядерный шантаж.

И третий аспект: по расчетам Москвы, ее действия должны были обострить соперничество США и Китая.

Россия стала объектом суровых и долгосрочных западных санкций, а Китай — ключ к тому, чтобы их обойти. После девяти месяцев боевых действий большинство экспертов уверены, что Россия стала "вассальным государством" Китая, поскольку Пекин — один из немногих крупных игроков, бросающих Москве внушительный спасательный круг.

Ожидается, что в случае дальнейших неудач России на поле боя Китай займет по отношению к ней более жесткую позицию. Во время саммита ШОС в сентябре в Самарканде Си выразил какие-то озабоченности. Возможно, он боится репутационного и геоэкономического ущерба в период, когда Пекин, наоборот, пытается стимулировать собственную экономику.

Как бы то ни было, КНР понимает, что благодаря России Америка и Европа заняты Старым Континентом, а не соперничеством в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом, США и ЕС не следует смотреть на Москву и Пекин как на две отдельные угрозы. Наоборот, их системное взаимодействие нужно рассматривать как сложный "множитель угроз".

Существует несколько значимых путей развития взаимодействия Китая и России, который в конечном итоге могут создать опасность для Запада и оказать влияние на международную систему безопасности.

Поражение в украинском конфликте, возможно, приведет к тому, что Путина погонят из Кремля, и "Дракон – Медведь" ослабнет, потому что Китаю придется заделывать большую геополитическую пробоину по всей границе с Россией.

При таком сценарии Пекин может попытаться избежать ситуации, когда ему придется действовать на три фронта (Тайвань и Южно-китайское море, военная напряженность с Индией, вакуум безопасности из-за развала России), поэтому он будет поддерживать российское руководство независимо от того, кто придет к власти. В то же время Пекин может проявить бо́льшую готовность к восстановлению Украины, чтобы не попасть в изоляцию от Запада.

При противоположном развитии событий и успехе на Украине Россия может полностью перекроить архитектуру европейской безопасности и одновременно отвлечь внимание Запада от возвышения Китая в Индо-тихоокеанском регионе и Евразии.

В этом случае Запад будет вынужден работать по двум фронтам: более дерзкий Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и новый европейский блок из России, Белоруссии и оккупированных частей Украины.

С точки зрения США и Европы такой сценарий — хуже некуда.

Еще один ключевой фактор, по которому сотрудничество Медведя и Дракона может навредить интересам ЕС и США, — распространение ядерного оружия.

Ядерный шантаж Кремля значительно повысил риск использования такого оружия в принципе, и Китай при этом продолжает распространять жалобы России о расширении НАТО вместо того, чтобы лишить Москву своей поддержки. Тем не менее, Китай вполне отчетливо дал понять, что использование ядерного оружия для него — красная линия.

Двусторонние и многосторонние военные учения Москвы и Пекина — еще одна дорога, пойдя по которой "Дракон – Медведь" могут создать трудности для Запада. Такие мероприятия помогают двум странам повышать оперативную совместимость и обмениваться развединформацией об обороне и безопасности. В этом плане Западу придется иметь дело с широким географическим охватом таких учений.

Наконец, Москва и Пекин успешно расширяют ряд региональных организаций и форумов, деятельность которых направлена на обсуждение совместных вопросов, касающихся экономики, обороны и безопасности, без западного вмешательства.

Учитывая неопределенность по критически важным вопросам и непредсказуемость течения российской СВО на Украине, экономическое и финансовое выживание России в свете изоляции от Запада будет зависеть от Китая.

Степень влияния этих двусторонних отношений на положение дел в мире будет зависеть от способности Китая поддерживать свой экономический рост, защищать Россию от санкций и не допустить ее экономического и политического коллапса.