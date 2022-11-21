Инцидент с упавшей в Польше ракетой был репетицией. Он многое показал

Упавшая в Польше ракета — тревожный звонок, пишет The Hill. Автор статьи считает, что этот инцидент был репетицией и проверкой того, как отреагирует мир, — и, в частности, США — если украинский конфликт выплеснется за пределы страны и перекинется на Европу.

Тара Зоненшайн (Tara Sonenshine)

Во время конфликтов, бывает, случаются инциденты. На экстренном совещании НАТО участники столкнулись с перспективой расширения российско-украинского конфликта до европейских масштабов на фоне международной встречи лидеров, включая президента Байдена, на Бали, в Индонезии.

Прямо во время переговоров на территории Польши — стране НАТО — упала ракета. Изначально нельзя было ответить однозначно, что на самом деле произошло: российская ракета полетела не туда, Россия намеренно нанесла удар по польской территории или же это украинская ракета, выпущенная, чтобы сбить российскую. Как бы то ни было, ракета упала всего в нескольких километрах от польской границы с Украиной.

НАТО тут же прибегла к применению четвёртой статьи своего Устава. Североатлантический альянс призвал провести консультации со всеми членами, чтобы установить причину.

Президент Польши и генсек НАТО в своих первичных оценках заявили, что взрыв, от которого погибло два польских гражданина, вполне вероятно, был спровоцирован работой украинских противовоздушных систем.

Этот инцидент — проверку на то, что может произойти, когда какое-то событие оказывает каскадный эффект на дальнейшее развитие активной фазы конфликта. Со стороны России пока не было наступления на соседей Украины, поскольку это могло бы сподвигнуть НАТО на ответ в рамках пятой статьи её Устава, в соответствии с которой, в случае нападения на участника альянса, другие страны-члены должны на неё отреагировать, в том числе военными методами.

Такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, внимательно следят за тем, как поведёт себя НАТО. Они прекрасно знают, что в случае инцидента или намеренной атаки со стороны России отреагировать придётся любой из стран Балтии.

Зима уже близко, но российско-украинская сага, со всеми своими взлётами и падениями, всё ещё продолжается.

За последние недели Украине удалось отбросить российские войска и заставить их уйти из Херсона. На улицах разрушенного города теперь можно увидеть довольных украинцев, а российские войска тем временем покидают свои позиции, оставляя после себя мины и руины.

Но несмотря на успехи на земле в Херсоне, воздушные обстрелы пока не прекратились. На этой неделе Россия нанесла широкомасштабный ракетный удар по Украине: всего было выпущено около 90 ракет, основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры страны. Путин буквально погрузил миллионы украинцев в темноту, а весь мир — в неведение по поводу следующих шагов Кремля.

Но даже если ракета упала по ошибке во время перехвата украинцами, мы должны смириться с тем фактом, что, пока конфликт не прекратится, мы ежедневно будем сталкиваться с угрозой его расширения до европейских масштабов и вовлечения в него США.

Как бы отреагировали американцы, если бы этот ракетный удар был на самом деле намеренной атакой на Европу?

Уставшие от промежуточных выборов американцы, вероятно, сейчас не в состоянии, чтобы думать о более масштабном конфликте в Европе. Учитывая небольшой перевес политических партий на выборах и неурегулированный баланс сил в конгрессе, любое обсуждение, касающееся военных сил, будет вызывать споры. С приближением Дня благодарения и праздничных дней, которые члены Конгресса проведут у себя дома, худшего времени для принятия централизованного решения не найти.

Если мы окажемся на грани серьёзной эскалации, американцы будут думать, что их войска втягивают в опасную ситуацию. По результатам октябрьского опроса, трое из четырёх американцев считают, что мы должны поддерживать Украину. Но на деле они имеют в виду снабжение оружием, а не отправку войск.

Афганистан и Ирак наглядно показали, что американцы со временем разочаровались в прямом военном вмешательстве в конфликты за рубежом. Как демократы, так и республиканцы выражали озабоченность по поводу американского участия в региональных кризисах.

В Европе было бы иначе?

В США проживает много граждан с европейскими корнями и этническими связями с Украиной и соседними с ней странами, и, возможно, они хотели бы большего американского участия. Около десяти миллионов американских граждан имеют польское происхождение, и ещё несколько миллионов родом из соседних с Польшей стран.

Польша — крупный союзник США и один из сильнейших партнёров в конфликте. Там размещены американские войска, которые тесно взаимодействуют с НАТО не только по украинскому вопросу, но и в целом в сферах глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, энергетики и по всем тем проблемам, которые влияют на нашу повседневную жизнь.

Упавшая в Польше ракета — тревожный звонок. Это была репетиция того, как отреагирует мир, если начнёт разворачиваться третья мировая война. Нам нужно серьёзно обсудить возможность более масштабного конфликта, пока есть время — прежде чем мы должны будем решить, как далеко готовы зайти США, чтобы защитить Украину.