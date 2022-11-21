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Вестник Мордовии

Украине передадут легкие горные гаубицы образца 1956 года

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Источник изображения: Фото: wikimedia.org

105-мм итальянская горная гаубица М56 производства OТО Melar находится на вооружении более трех десятков стран. Как сообщает проект "РГ:русское оружие", в ближайшее время эти орудия появятся и у боевиков киевского марионеточного режима.

Как сообщает телеграмм-канал блога BMPD, Испания намерена отправить в горячую точку батарею "пятьдесят шестых", и для их дальнейшей эксплуатации в районе Альмерии проходят подготовку два десятка представителей ВСУ.

В настоящее время испанские военные практически не используют такие средства поражения. Из 185 единиц только в морской пехоте остаются двенадцать штук, еще небольшое количество используются как учебные и для проведения салютов.

Modelo 56 разрабатывалась в первой половине 50-х годов, а серийное производство на предприятии в городе Специя началось в 1957 году.

Главной особенностью гаубицы является то, что за три-четыре минуты ее можно разобрать на двенадцать частей, вес самой тяжелой - не более 122 кг. Это позволяет легко транспортировать ее на вьючных животных в горных условиях.

В собранном виде она весит 1290 кг. Длина ствола - около 1,4 м. Максимальная дальность стрельбы - 10575 м. Начальная скорость снаряда - 472 м/с. Масса снаряда - 14,97 кг. Скорострельность - до шести выстрелов в минуту. Расчет - семь человек.

В настоящее время эти орудия по своим характеристикам считаются устаревшими, однако в ВСУ из-за значительных потерь рады и таким "подаркам".

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Страны
Испания
Украина
Проекты
Военные учения
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