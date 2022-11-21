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РИА Новости

Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МО России заявило, что все ракетные соединения перевооружены на современный "Искандер-М"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Все ракетные соединения Вооруженных Сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс "Искандер-М", говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.

"В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции", — заявили в ведомстве.

Также в департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-мм РСЗО "Торнадо-С" и 122-мм РСЗО "Торнадо-Г").

Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 "Мста-С", обладающими повышенной скорострельностью. Эта боевая машина способна действовать в режиме "шквал огня", во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.

Девятнадцатого ноября в Вооруженных Силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Его учредили 78 лет по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года за большие заслуги артиллерии в Сталинградской битве.

Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне. Операция получила название "Уран", она стала одной из ключевых в противостоянии фашистским войскам. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Искандер
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
21.11.2022 13:16
Цитата, q
составе Вооруженных сил РФ действуют 13 ракетных бригад, оснащенных ОТРК «Искандер», а также отдельный ракетный дивизион 60-го Центра боевого применения на полигоне Капустин Яр.

Бригады ОТРК Искандер-М не помешало бы усилить доведя количество ПУ в каждой бригаде с 12 до 18-ти ед. (12 ПУ для баллистических ракет и 6 ПУ для крылатых ракет).

В каждой общевойсковой армии необходимо ввести в состав бригаду РСЗО Торнадо-С, а также артиллерийскую бригаду большой дальности на базе САУ Коалиция-СВ.
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