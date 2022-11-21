И США, и Россия ищут выход из глобального кризиса "без потери лица"

Болгарский генерал Бояджиев: целью инцидента в Польше была дискредитация идеи переговоров

Цель инцидента на территории Польши – скомпрометировать идею переговоров, чтобы их не было, заявил Dir.bg генерал болгарской разведки Тодор Бояджиев. До третьей мировой дело не дойдет, уверен военный. И Россия, и США ищут выход из кризиса. Мир ждет десятилетие перестройки – и на Западе, и на Востоке.

Калина Петрова

Я ожидаю десятилетие перестройки – и на Западе, и на Востоке. Надеюсь, политики возьмутся за ум и предотвратят Третью мировую войну с помощью тайной дипломатии. Об этом заявил в интервью Dir.bg дуайен болгарской разведки генерал Тодор Бояджиев. По его словам, Болгария упустила ряд возможностей, например, взять на себя роль естественного посредника между конфликтующими Россией и Украиной. Он также раскритиковал сделку по самолетам F-16, хотя напрямую указал на необходимость перевооружения болгарской армии.

Генерал Тодор Бояджиев более 30 лет проработал в болгарской разведке. В 1990 году он стал первым главным секретарем МВД и получил звание генерала. Параллельно с этим генерал Бояджиев – заместитель торгового представителя Болгарии в США и полномочный министр в болгарской миссии при ООН в Нью-Йорке. Автор более 10 книг о разведке, некоторые из которых были изданы на русском и английском языках.

Dir.bg: Показывают ли дипломаты и политики необходимый пилотаж после ракетных взрывов на территории Польши?

Тодор Бояджиев: Вопрос очень легкий, ответ сложный. Я изначально критичен по поводу того, как осуществляется внешняя политика, как в принципе идет поиск решений крупных проблем. К сожалению, сейчас мы вступили в период проявления непрофессионализма. Поясню, что я имею в виду: сейчас нет таких лидеров, как Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин, Шарль де Голль и т.д. Уровень лидерства во всем мире существенно снизился. Многое из того, что происходит – не лучший из возможных вариантов. Приведу конкретный пример. В Анкаре встретились руководители двух крупнейших спецслужб: ЦРУ – Уильям Бернс, и российской разведки – Сергей Нарышкин. Почему все это нужно было анонсировать фанфарами? Конечно, то, что появилось в СМИ – пустая болтовня: мол они говорили об американской баскетболистке, сидящей в российской тюрьме, и о "торговце смертью" – россиянине, отбывающем срок в американской тюрьме, который, естественно, никакой не приближенный Путина. Путину все равно, сидит он в тюрьме или нет. Очевидно, обе страны ищут способ найти выход из и без того глобального кризиса так, чтобы ни одна из великих сил не потеряла лица. Нельзя загнать великую силу в угол и ждать, что она поднимет руки вверх и скажет: "Да, друзья, мы изверги". Такие вещи решаются на тайных встречах, а не публично. Это было сделано, чтобы сказать: "Послушайте, мы, наконец, ищем способ вести переговоры". Что произошло на следующий день? В Польше убиты два гражданина. Чья это ракета? Все СМИ в один голос – это русские. Буквально через несколько часов президент США Джо Байден был вынужден заявить, что траектория полета ракеты не с российской стороны. Это было сделано специально? Кто провернул это? Поляки? Украинцы? Русские? К сожалению, по обе стороны фронта есть силы, которые хотят продолжения боевых действий. У Путина, несмотря на все его единовластие, есть внутренняя оппозиция, есть люди, которые не приемлют то, как ведутся боевые действия. Все это должно быть расследовано. Цель инцидента на территории Польши – с самого начала скомпрометировать переговоры. Чтобы их не было, пальба продолжалась, а кто-то копил миллионы –от продажи газа и нефти или от продажи оружия. В подобных случаях необходима не публичная, а тайная дипломатия.

– Министерство обороны Болгарии, Администрация президента, Агентство национальной безопасности (ДАНС) подверглись кибератакам, в основном со стороны хакеров "Килнет". Как вы это интерпретируете?

– Киберопасность постоянно растет. 20 лет назад я был первым, кто произнес фразу, подтверждение которой мы видим каждый день – "Калашникова заменит компьютерная мышка". Битва переместилась в новые области и постоянно растет в киберпространстве – за счет внедрения и развития искусственного интеллекта, машинного самообучения и т.д. То, что происходит в Болгарии, не уникально. Проблемы с кибератаками во всех сферах — финансовой, экономической, какой угодно — будут расти. Это не ответ на что-то определенное.

– Народное собрание приняло решение предоставить Украине вооружение, хотя пока не уточняется, какое именно. Возможно ли, что поставка советского оружия гарантирует замену на оружие из Нидерландов, Франции или другой западной страны? Как действует Болгария в сложной международной обстановке?

– Вопрос, на который в нашей информационной среде отвечают по-разному. Я считаю, что мы не должны "подливать масла в огонь". Это не в интересах Болгарии. На мой взгляд, болгарское правительство, к сожалению, из-за своих недальновидных решений теряет много хороших возможностей. Я как военный категорически за то, чтобы болгарская армия перевооружалась. Мы не можем оставаться с физически и морально устаревшим оружием, срок службы которого истекает в ближайшее время – я имею в виду МиГи. Наши политики принимают решение потратить миллиарды долларов на нарисованные самолетики, и самая бедная страна Европы вносит предоплату на несколько лет вперед. А главную просьбу болгарской Национальной библиотеки – построить или реконструировать здание Книгохранилища, где национальное достояние сможет храниться на протяжении многих лет – все оставили без внимания. И на уровне столицы, и на уровне государства.

Если нас и снабдят каким-то оружием, оно не будет современным – опять устаревшее, только американское. Это временные меры, но не решение проблемы. Так или иначе болгарской армии придется перевооружаться. Но мне не понятно, как так крупнейшая экономика заставляет нас заключать контракты, чтобы мы авансом платили миллиарды. Самолеты нужны сейчас, а не через несколько лет.

– Болгария упустила возможность быть посредником между Россией и Украиной?

– Для меня как гражданина неприемлемо, чтобы ряд правительств довел дело до того, что в этом конфликте между двумя братскими народами – украинским и русским, народами, которым мы дали алфавит, религию, болгарских патриархов, посредником окажется Турция. Это был большой шанс для Болгарии, но для этого нужен был человек вроде Орбана, который сказал бы: "Таков национальный интерес, все остальное отходит на второй план". Орбан, конечно, не самый удачный пример, но у нас все равно нет последовательности в политике. Мы превратили государство духа, по определению русского академика Лихачева, в противника и врага России. А могли бы быть естественным посредником. Чем Турция лучше? Турция считает, что, занимая серединное положение между конфликтующими странами, она выполняет свои функции члена НАТО, но мы тоже член НАТО. Именно Болгария была естественным посредником между двумя сторонами. Турция стала энергетическим хабом для поставок российского газа и нефти в Европу. Эрдоган преследует свои национальные интересы и совершенно не заботится о своих союзнических обязательствах. Болгария из посредника превратилась во вражеское государство.

Неадекватной была и наша реакция на бомбежку Крымского моста. О якобы нашем участии сообщил какой-то администратор, а не Путин, с нашей же стороны ему ответил премьер-министр. В этом случае отвечать должен был ДАНС, а не премьер-министр, но мы тут же клюнули.

– Нидерланды препятствуют вступлению Болгарии в Шенген, хотя мы давно уже выполнили все условия. Почему нас не принимают?

– Есть право вето. Я не могу сказать вам, почему Нидерланды продолжают блокировать вступление Болгарии и Румынии в Шенген. Это не нормально и не естественно. Но они пользуются своим правом вето. Что мешает Болгарии, когда речь пойдет не только об общеевропейских интересах, но и о чем-то, что напрямую касается Нидерландов, сказать: "Ок, дорогие друзья, мы столько лет ждали Шенген, по любому вопросу мы наложим вето". Политика – это тоже торговля. В данном случае мы не используем любую возможность для навязывания решений, соответствующих нашим национальным интересам.

– Вы сказали, что кто-то заинтересован в продолжении боевых действий, каков ваш прогноз – затяжной конфликт, замороженный или мирные переговоры?

– До конечного решения дойти будет нелегко. Этому будет предшествовать несколько этапов. Другой вариант немыслим, это безумие, уничтожение человечества. Почти 10 лет назад Владимир Путин сказал четко и категорично: "Зачем нам мир, если в нем не будет России?" Если дойдет до того, что Россия будет на грани распада, могут быть приняты безумные решения. Идет несправедливая война, и ее необходимо остановить. Создается впечатление, что нет никаких каналов переговоров. То, через что мы проходим, эквивалентно Карибскому кризису. Тогда информация от Никиты Хрущева до Джона Кеннеди дошла через его брата Роберта Кеннеди, с которым российской разведке удалось установить контакт. Так тайная дипломатия спасла человечество. Также в качестве примера можно привести и канал Гаврилова.

– Вы ожидаете Третью мировую войну?

– Нет, напротив, я жду, что политики поумнеют. Конечно, улучшение работы дипломатов и СМИ имеют свое большое значение в глобальном плане. Все должно происходить в общих интересах. К сожалению, это сейчас глобальная проблема, не только в Болгарии – правители решают, что им дана власть управлять, а избиратель дает им власть служить в его интересах.

Как бы оптимистичен я ни был, я ожидаю десятилетие перестройки – и на Западе, и на Востоке. В Америке назревают проблемы, которые неизбежно приведут к переменам. Либо через два года на президентских выборах, либо после еще одного срока, возможно, Трампа. В Америке разделение больше не проходит по оси "и демократы, и республиканцы за демократию, но различаются в этом и этом". Сейчас ось разделения – это Байден, обвиняющий своих противников чуть ли не в социализме, коммунизме, анархизме, фашизме, в том, что они представляют угрозу для американской демократии. Так продолжаться не может, Америка прошла через гражданские войны, до новой гражданской войны не дойдет, но будет перестройка.

И в России, на мой взгляд, намечается новая перестройка. Несколько дней назад Путин издал указ о новой государственной идеологии. Война снова возвращается на идеологические позиции, столкновение идеологий. Россия признает поражение на идеологическом фронте и говорит о новой государственной идеологии. Вряд ли это будет идеология Дугина и крайних радикальных националистов, но на первом плане будет православие, любовь к Отечеству, они выйдут как факторы.

– А в Болгарии когда закончится перестройка?

– Болгария – это функция столкновения больших. К сожалению. Есть хорошая присказка – "С кем Болгария, тот в итоге и проиграет". Мы свергли множество империй. Я не вижу света в туннеле, мы потеряли 30 лет. Возможно, гражданин должен иметь возможность большего контроля, чтобы увольнять правителей.