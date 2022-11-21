MD: зимой уставшие от Украины союзники призовут к отстранению Зеленского

Зима неоднократно помогала России одержать победу над врагами и теперь может переломить ситуацию на Украине, пишет MD. Например, она лишит Киев поддержки Запада. Страдающие от нехватки газа европейцы потребуют переговоров с Москвой — и даже отстранения "слуги народа".

Будет ли все зависеть от "Ее Величества Зимы"? Зима с ее чередованием дождей, снега и сильных морозов четырежды в истории выступала решающим оружием России, а затем и Советского Союза: в борьбе против монголов, шведов, французов в 1812 году и немцев в 1941 году. Роль зимы в переломе ситуации спорна, но что произойдет на этот раз между россиянами и украинцами в ближайшие месяцы?

Перед заморозками дождь становится кошмаром для солдат с обеих сторон: их машины, особенно бронетехника, с трудом проезжают, когда наступает осенняя распутица или сезон плохих дорог. Из-за размытых путей украинское "наступление" может превратиться в тяжелое испытание. "Даже при наличии современной инженерной техники это сложно преодолеть", — отмечает Тибо Фуйе из Фонда стратегических исследований (FRS). Весенняя распутица во время оттепели может представлять еще большую помеху для маневров: в феврале и марте, в начале спецоперации, она затормозила продвижение бронетехники и привела к значительным потерям.

В любом случае это будет период замедления операций, что не устраивает ни украинцев, чьи последние действия могут застопориться, ни россиян, вынужденных маневрировать, выбирая доступные, но легко опознаваемые противником дороги. Заморозки, напротив, сделают почву тверже, что позволит солдатам легко продвигаться, но усложнит логистику, увеличив число ремонтных работ, проблем со снабжением, отоплением...

В осенние и зимние месяцы все население Украины, которое в течение последних двух недель подвергалось ударам российских ракет или беспилотников, направленных на электрооборудование и объекты критической инфраструктуры, столкнется с недостатком освещения, плохой связью, отсутствием обогрева, с трудностями, связанными с доступом к воде, продовольствию и транспорту. Резкое изменение российской стратегии с 10 октября — ежедневные бомбардировки — позволило за первую неделю разрушить более трети электростанций страны, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Любой ценой

По словам Арупа Банерджи, управляющего отделом Восточной Европы во Всемирном банке, к концу года четверть населения Украины может оказаться за чертой бедности, а к концу 2023 года это число удвоится, если конфликт продолжится. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в стране уже насчитывается семь миллионов переселенцев. Банерджи предсказывает новую волну внутренней миграции, если серьезный ущерб, нанесенный городам в результате обстрелов, не удастся устранить к декабрю или январю.

Не имея возможности повлиять на военный баланс сил в ближайшее время, российские власти предпочли психологическое и политическое воздействие. Сменив тон в последние недели, не скрывая действий в рамках спецоперации и настроения на местах, российский канал "Россия-1" позволяет участникам политических дебатов призывать к тому, чтобы отключать воду украинцам. <...>. Их стойкость будет подвергнута испытанию. <...> "Ни отопления, ни электричества: мы знаем, как приспособиться, мы приложим все усилия", — обещает военный советник президента Зеленского.

Конечно же, нужно сказать и о стойкости российских солдат, дислоцированных в настоящее время на Украине, и тех, кто будет отправлен туда в ближайшие месяцы, а также российских граждан на фоне мобилизации молодежи, бегства некоторых компаний и растущих экономических ограничений. Все это меньше касается самого российского режима. "Первоначальные неудачи российской армии только укрепили волю Кремля к победе любой ценой", — написал бывший госсекретарь по европейским делам Пьер Лелуш.

Еще больше

Но они могут повлиять на боевой дух союзников Украины. "Ее Величество Зима", на которое рассчитывает Владимир Путин, может подтолкнуть европейцев, страдающих из-за прекращения поставок российского газа, общего удорожания нефти, газа, электроэнергии и дров, чаще выражать свое недовольство конфликтом, который все меньше и меньше их касается. Они будут призывать к урезанию усиливающейся разведывательной помощи, выступать против массовой подготовки украинских военных, против увеличивающихся поставок дорогостоящей наступательной техники. Это ограничение поддержки поставит западные страны в положение фактических соучастников.

Недавние разногласия между европейскими государствами по поводу стратегий поставок газа и нефти, усугубляющие политическую неопределенность в нескольких ключевых странах континента — Великобритании, Италии и даже Франции — или прежние противоречия (ЕС-Венгрия, Франция-Великобритания, Франция-Германия, Греция-Турция) показывают, как Евросоюз, который казался активным в начале спецоперации и в первых волнах санкций против Москвы, теперь занимает противоположную позицию.

Кремль считает, что эффект его собственных ограничительных мер против западных стран истощит их устойчивость быстрее, чем санкции сработают против России (прекращение поставок современного оборудования, блокирование банковских операций, уход крупных иностранных компаний), хотя дипломатическая изоляция страны вполне реальна: 12 октября 143 государства приняли в ООН резолюцию, осуждающую российскую операцию и аннексии (против голосовали только Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа). Россия вынуждена полагаться на иранскую военную поддержку. А глава ее дипломатии Сергей Лавров утверждает, что "не имеет смысла и нет желания сохранять прежнее присутствие в западных странах" и что "страны третьего мира в Азии, как и в Африке, нуждаются в дополнительном внимании".

Неограниченные сроки

Вот уже несколько недель украинская армия действует динамично, а российские войска находятся в более деликатном положении. "С одной стороны, мы наблюдаем крах российской системы, которая все еще базировалась на советской модели, а с другой — появление гибкой системы, опирающейся на западные и частично американскую модели", — сказал 5 октября генерал Жером Пеллистранди, главный редактор журнала La Revue de défense nationale. Он же, впрочем, призвал к осторожности: помимо зимних условий, русским помогают многочисленная армия, неограниченное время и стратегическая глубина.

Выступая в конце сентября в рамках Средиземноморских стратегических дней в Тулоне, французский генерал Венсан Бретон из Объединенного центра концепций, доктрин и экспериментов (CICDE) задался вопросом о возможных сценариях развития событий в среднесрочной перспективе. Он признал, что с учетом референдумов с последующим присоединением Херсонской, Луганской, Запорожской и Донецкой областей прогнозы несколько размыты, и привел следующие варианты:

Сценарий "топтания на месте": все думали, что этот конфликт скоро закончится, но этого не произошло. С приближением зимы он может быть заморожен, возможны спорадические столкновения;

Владимир Путин может принять следующий план: "Я успешно закончил спецоперацию, теперь надо закреплять занятые территории";

Нельзя исключать возможное поражение одной из двух сторон;

Или даже переворот в Москве, который приведет к власти либо экстремистскую команду, либо лидеров, отчаянно стремящихся к миру путем переговоров;

В условиях плохо контролируемой эскалации можно представить распространение конфликта на НАТО;

И почти с уверенностью можно предсказать развитие периферийных кризисов в других странах мира, связанных с инфляцией, нехваткой электроэнергии и продовольствия, частично вызванных этим конфликтом; насильственные беспорядки, социальные волнения в демократических странах Запада или на афро-средиземноморской кризисной дуге.

Возрождение морального духа?

Тезис о возможном крахе российской армии остается спорным: безусловно, она пережила ряд затруднительных моментов с начала сентября. И, как говорят многочисленные данные, боевой дух русских солдат в какой-то миг мог быть не слишком высоким. Но чтобы спровоцировать возможный общий разгром экспедиционных сил, такой крупный город, как Херсон — первая областная столица, перешедшая в руки русских в начале спецоперации, — должен быть отбит до начала зимы.

Не предрешая того, что произойдет с этим важным южным регионом в ближайшие недели, принятое в середине октября решение об эвакуации части его населения — для того, чтобы позволить российской армии более свободно организовывать линию обороны — свидетельствует о том, что действия вокруг города станут ключевым этапом конфликта. По словам Торнаса Риса из Высшей школы национальной обороны в Стокгольме, части, дислоцированные в этом регионе, считались более подготовленными, чем части, расположенные на севере территории. Согласно другим источникам, они были заменены новобранцами. <...>

В любом случае российский экспедиционный контингент ждет новых подкреплений в ближайшие недели или месяцы после мобилизационной кампании. Кроме того, эффективность ежедневных ударов по десяткам городов в последние недели после обновления командования спецоперацией, несомненно, подняла боевой дух российских солдат.

Без Крыма

Крах украинской армии, измученной первыми восемью месяцами конфликта, которой не хватает бойцов и боеприпасов, на фоне обескровленной страны с выведенными из строя коммуникациями, транспортом и сетями снабжения, с полностью разрушенными городами, разоренным сельским хозяйством, с трудом выживающим населением, это еще менее правдоподобная гипотеза. Помимо изобретательности украинских войск, вполне вероятно, что их американские и европейские покровители сделают все, чтобы не позволить им потерять контроль, по крайней мере, в ближайшее время и среднесрочной перспективе.

То же самое и в случае с вариантом явной эскалации. Путин поставит на карту все, проведет всеобщую мобилизацию любой ценой и решит нанести сильный и еще более неизбирательный удар, то есть применить театральное ядерное оружие, чтобы добиться быстрого и решительного изменения соотношения сил.

В последнем случае эффект будет ощутимым. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил на встрече министров обороны организации 13 октября, что применение ядерного оружия коренным образом изменит характер конфликта и потребует жесткой реакции со стороны Североатлантического альянса. Он не преминул указать, что группа ядерного планирования НАТО (в которой Франция не участвует в силу автономии собственных сил сдерживания) недавно провела одно из своих регулярных заседаний.

В случае сохранения Киевом стратегической инициативы более вероятным будет сценарий постепенного отвоевания территорий, утраченных с февраля месяца, с целью добиться "победы" в следующем году: сначала берег Днепра, затем Запорожская область, но не трогая Крым, который Путин ни за что не отдаст, как утверждает большинство наблюдателей. Это при условии, что Запад будет продолжать поддержку и даже активизирует усилия, рискуя приблизиться к "красным линиям", установленным русскими. Для Москвы это станет двойным провалом: никакого удара по территориям и колоссальные экономические и политические издержки.

Стратегия хаоса

В более мягком сценарии может оказаться, что потенциал воюющих сторон будет исчерпан: наступление зимы, замороженный конфликт, возможные переговоры и общая усталость — в том числе и прежде всего, усталость сторонников Украины, которые будут настаивать на достижении договоренностей, даже на отстранении пламенного "слуги народа". До этого момента Путин во главе своего режима сможет довольствоваться гибельным сценарием. Речь идет не только о политике подчинения Украины, но также о методичном разрушении ее инфраструктуры и стратегии хаоса в Европе: "газовая война", осуждение злого Запада, "информационная война" и прочее.

Ничто не говорит о том, что Владимир Путин отказался от своих первоначальных целей спецоперации: положить конец "геноциду" против русскоязычного населения; "денацифицировать" режим, который попустительствует ультранационалистам.

Список ошибок

"А что же после Украины?" — спрашивают участники стратегических совещаний Средиземноморья, которые подвели итоги впечатляющей серии ошибок в оценках спецоперации, допущенных в течение первых восьми месяцев спецоперации.

Сначала этот конфликт считали маловероятным, потому что в нем нельзя было победить. И все же Россия вмешалась, <...> недооценила Украину и ответную реакцию Запада;

Конфликт является столкновением моральных сил и воли: в плане сплоченности и единства у Украины преимущество;

Моральные силы русских солдат были частично подорваны нехваткой информации, отсутствием психологической подготовки и неясным образом операции: сначала она была представлена ​​как легкое дело, затем последовал <...> набор людей (даже среди национальных меньшинств, осужденных...), обращение к ЧВК "Вагнер" и чеченским боевикам — не говоря уже о логистических сложностях;

Украинцы сплотились, их армия удивила своей маневренностью, изобретательностью, способностью к рассредоточению и, кажется, пользуется доверием народа;

Владимир Зеленский по-прежнему управляет оставшимися институтами, функционирующим государством, территориальной администрацией, возглавляет военную операцию, поддерживаемую муниципалитетами.

Зеленский суперстар

К этому списку следует добавить очень эффективную пиар-компанию Киева, разработанную при поддержке специализированных западных фирм, которая нацелена как на украинских граждан, так и на западную аудиторию, российское общество, мировых лидеров. А в Москве как минимум до конца сентября распространялась запутанная информация, говорили об угрозе ядерного оружия. А также:

Российскую армию застали врасплох: она <...> столкнулась со сложностью интеграции, вооружения, обучения мобилизованных солдат; отъездом молодых людей за границу;

Поспешное присоединение пророссийских территорий на востоке и юге страны <...>;

Союзник Александр Лукашенко не так сговорчив, как хотелось бы Москве, а Запад оказался более сплоченным, чем ожидалось.

В бункере

Российско-украинская эскалация, в которую с самого начала были вовлечены американцы и европейцы, поддерживающие своего союзника, вновь выводит на передний план дискуссию о соучастниках в конфликте. Приверженность ЕС была подтверждена на днях: в рамках Фонда мира, который до сих пор помогал в основном Африканскому союзу, а также государствам на черном континенте, был выделен новый транш в размере 500 миллионов евро по решению совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге 17 октября. На нем же была утверждена новая миссия по подготовке личного состава Вооруженных сил Украины (EUMAM).

Хотя Украина еще не является членом ЕС, ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба участвовал в этой встрече из бункера, так как Киев подвергся атакам беспилотников. "Впервые мы общались с министром, который укрылся в бункере", — сказал Жозеп Боррель, представитель ЕС по внешней политике, по мнению которого "Путин проигрывает политически и морально".

Страны НАТО, чьи министры обороны встретились несколькими днями ранее в Брюсселе, не принимали прямого участия в совещании, напомнил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Но он снова осудил жестокую "агрессию" России, которая компенсирует свои "неудачи" в военной области, прибегая к "безответственной ядерной риторике" ("безрассудство") и "неизбирательным ударам по гражданскому населению и жизненно важным объектам". По его словам, это свидетельствует о поворотном моменте в конфликте.

Североатлантический альянс, основные государства-члены которого активно помогают украинской армии, собирается в ближайшее время отправить ей сотни систем защиты от дронов, а в долгосрочной перспективе помочь ей перейти от военной техники советского производства к более современному военному снаряжению, произведенному по стандартам НАТО.

Автор: Филипп Леймари (Philippe Leymarie)