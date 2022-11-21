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ТАСС

NYT: в США не могут оценить запасы ракет у России

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РСЗО "Смерч"
РСЗО "Смерч".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как отмечает издание, последняя масштабная атака РФ поставила под сомнение выводы Запада о том, что российские запасы ракет подходят к концу

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако последняя масштабная атака во вторник поставила под сомнение такие оценки. Об этом пишет в пятницу газета The New York Times.

Издание отмечает, что ранее украинские власти утверждали, что, по их оценкам, запасы ракет в распоряжении России значительно сократились в ходе конфликта. Однако, признает газета, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений. The New York Times приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана о том, что "лишь немногие официальные лица на Западе обладают точной информацией о запасах в российском военном арсенале".

Газета указывает, что сохранение способности России предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь несколько объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО. Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты систем ПВО.

Конкретных доказательств озвученным версиям The New York Times не приводит. Обвинения в закупке Россией оружия у Ирана и КНДР неоднократно опровергались российскими официальными лицами.

Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные силы России наносили 15 ноября высокоточные удары по целям на Украине, все ракеты поразили назначенные объекты. По данным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, более 30 объектов инфраструктуры республики были повреждены 15 ноября в результате ударов. 

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