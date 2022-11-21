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Военное обозрение

На вооружение ВСУ поступили системы ПВО Hawk

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Источник изображения: topwar.ru

В боевых действиях украинские военные уже используют иностранные противовоздушные комплексы NASAMS и Iris-T. Теперь на вооружение ВСУ поступили из-за рубежа системы ПВО Hawk.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он заявил, что полученная техника американского производства скоро станет на боевое дежурство.

Система Hawk сейчас уже готовится для того, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом, будем усиливать существующую систему ПВО

- сказал военный.

Зенитная ракетная система MIM-23 Hawk является комплексом противовоздушной обороны средней дальности. Ее начали выпускать в конце 50-х годов прошлого века и пока что не сняли с производства.

Источник изображения: topwar.ru

В середине прошлого месяца четыре таких комплекса Украина получила от испанских союзников в середине прошлого месяца. Еще два Киев ожидает в ноябре. Помимо этого, американцы пообещали отправить ВСУ ракеты для полученных систем.

Сегодня заканчивается 268-й день специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Армия России наносит мощные удары по украинским военным объектам и инфраструктуре.

В частности, от российских ударов пострадали вчера логистический объект в Одессе, крупное промышленное предприятие в Днепропетровске, газовые месторождения и другие объекты. Значительная часть украинских населенных пунктов столкнулась с частыми отключениями электроэнергии.

Судя по тому, что эти удары стали большой проблемой для Киева, его противовоздушная оборона продемонстрировала свою слабую эффективность.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
Минoбороны РФ
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