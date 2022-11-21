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Запад удивлен размерами арсенала российских ракет

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Военная техника перед ночной репетицией парада Победы
Военная техника перед ночной репетицией парада Победы.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Газета New York Times сообщает, что Украинские власти и высокопоставленные чиновники стран Запада не раз заявляли, что российские запасы ракет заканчиваются, но ВС России продолжают с завидной регулярностью наносить массированные удары по объектам на Украине.

"Мало кто из западных чиновников имеет четкое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет", — пишет газета, ссылаясь на слова Марка Кансиана, бывшего полковника морской пехоты США.

По мнению Кансиана, военные стран Западные полагают, что Россия в свое время создала большой запас ракет и оружия на случай "войны с НАТО".

Удары по инфраструктурным объектам Украины Россия начала наносить 10 октября — через два дня после диверсии на Крымском мосту, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, предприятия оборонки, центры военного управления и связи.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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