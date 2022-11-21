Запад удивлен размерами арсенала российских ракет

Газета New York Times сообщает, что Украинские власти и высокопоставленные чиновники стран Запада не раз заявляли, что российские запасы ракет заканчиваются, но ВС России продолжают с завидной регулярностью наносить массированные удары по объектам на Украине.

"Мало кто из западных чиновников имеет четкое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет", — пишет газета, ссылаясь на слова Марка Кансиана, бывшего полковника морской пехоты США.

По мнению Кансиана, военные стран Западные полагают, что Россия в свое время создала большой запас ракет и оружия на случай "войны с НАТО".

Удары по инфраструктурным объектам Украины Россия начала наносить 10 октября — через два дня после диверсии на Крымском мосту, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, предприятия оборонки, центры военного управления и связи.