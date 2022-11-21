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Американские ракеты HARM превратят в мишени

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы (ВМС) США получат новые высокоскоростные мишени, в которые превратят устаревшие противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missiles (HARM). Об этом пишет американское издание The Drive.

Отмечается, что в течение трех лет ВМС планируют приобрести 50 мишеней AQM-88A, которые будут использовать для обучения и тестирования нового вооружения. AQM-88A заменит сверхзвуковые мишени AQM-37, которые эксплуатируют с 1961 года.

Новую мишень создают на основе модификации AGM-88B, которую разработали в 1987 году. AQM-88A сохранит двигатель и головку самонаведения противорадиолокационной ракеты, а также получит новую боевую часть.

В октябре стало известно, что ВМС США объявили о последней покупке двух сверхзвуковых мишеней AQM-37. Последний раз мишени запускались 22 сентября, имитируя крылатые ракеты и беспилотники.

В сентябре издание The Drive писало, что Су-27 Воздушных сил Украины получили ракеты AGM-88 HARM.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Су-27
Проекты
БПЛА
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