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ТАСС

Украина получила $23 млрд финансовой помощи после начала боевых действий

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, Бельгия
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, Бельгия.
Источник изображения: © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что его страна ожидает одобрения Конгрессом США выделения ей в будущем году финансовой помощи на сумму $37,7 млрд

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина получила свыше $23 млрд иностранной финансовой помощи после начала боевых действий в стране в конце февраля. Об этом заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"После начала широкомасштабной войны Украина получила более $23 млрд международной финансовой помощи. Из них $4,8 млрд от Евросоюза и $8,5 млрд от Соединенных Штатов", - сказал он на заседании правительства. Видеозапись выступления премьера была опубликована в его Telegram-канале.

Шмыгаль также сообщил, что в 2023 году власти Украины ожидают пакет финансовой помощи от ЕС на сумму €18 млрд. По его словам, это позволит покрыть бюджетный дефицит с точки зрения необходимых невоенных расходов. Глава кабинета отметил, что его страна также ожидает одобрения Конгрессом США выделения ей в будущем году финансовой помощи на сумму $37,7 млрд.

Он добавил, что еще одним источником финансирования государственных расходов станет новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом, а украинские власти работают над тем, чтобы приступить к ее реализации уже в следующем году. 

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