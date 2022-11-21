Украина получила $23 млрд финансовой помощи после начала боевых действий

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что его страна ожидает одобрения Конгрессом США выделения ей в будущем году финансовой помощи на сумму $37,7 млрд

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украина получила свыше $23 млрд иностранной финансовой помощи после начала боевых действий в стране в конце февраля. Об этом заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"После начала широкомасштабной войны Украина получила более $23 млрд международной финансовой помощи. Из них $4,8 млрд от Евросоюза и $8,5 млрд от Соединенных Штатов", - сказал он на заседании правительства. Видеозапись выступления премьера была опубликована в его Telegram-канале.

Шмыгаль также сообщил, что в 2023 году власти Украины ожидают пакет финансовой помощи от ЕС на сумму €18 млрд. По его словам, это позволит покрыть бюджетный дефицит с точки зрения необходимых невоенных расходов. Глава кабинета отметил, что его страна также ожидает одобрения Конгрессом США выделения ей в будущем году финансовой помощи на сумму $37,7 млрд.

Он добавил, что еще одним источником финансирования государственных расходов станет новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом, а украинские власти работают над тем, чтобы приступить к ее реализации уже в следующем году.