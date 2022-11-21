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Нехватка запасных частей для переданных Германией Украине 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000

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Немецкий журнал "Der Spiegel" в материале "Panzerhaubitzen wegen Ersatzteilmangels außer Gefecht" ("Самоходные гаубицы выведены из строя из-за отсутствия запасных частей") сообщил, что ошибки планирования со стороны министерства обороны Германии при заказе запасных частей все чаще ставят под угрозу боеготовность 155-мм/52 немецких самоходных гаубиц PzH 2000, переданных в качестве военной помощи Украине. После поставки Украине в общей сложности 14 самоходных гаубиц PzH 2000, германское министерство обороны не смогло вовремя заказать необходимые обширные пакеты запасных частей для регулярного ремонта их систем и, таким образом, поддержания их в рабочем состоянии.

Две прошедшие ремонт на территории Литвы 155-мм/52 самоходные гаубицы PzH 2000, из числа ранее переданных Германией Украине, октябрь 2022 года (с) министерство национальной обороны Литвы

В материале говорится, что большая часть поставленных Германией Украине артиллерийских систем нуждается в ремонте в связи с их интенсивным боевым применением на фронте на востоке Украины. В кругах Бундесвера сообщили, что в настоящее время украинцы выпускают из них около 300 снарядов в день, что вызывает сильный износ орудийных систем.

Правда, недавно в Литву для технического ремонта были доставлены с Украины шесть немецких гаубиц PzH 2000. Однако, поскольку необходимых запасных частей для этиъ гаубиц не было ни у промышленности, ни у Бундесвера, техникам пришлось разобрать на запчасти одну из этих гаубиц и оставить ее на время в Литве.

Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безуспешно уведомлял министерство обороны Германии о необходимости заказать обширные пакеты запасных частей для гаубиц PzH 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II, поскольку сроки поставки специальных материалов для изготовления этих пакетов весьма длительны. Однако пока соответствующих указаний от так называемого "Зондерштаба Украина" (Sonderstab Ukraine) не поступало.

Нехватка запчастей парализует сейчас и так называемый ремонтный хаб, который Германия хочет создать в Словакии к середине декабря для ремонта поставленного на Украину вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Словакия
Украина
Продукция
PzH 2000
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