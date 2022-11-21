Польское издание опубликовало схему полёта украинской ракеты ЗРК С-300 в направлении Польши

Источник изображения: topwar.ru

Польское издание Gazeta Wyborcza представило схему, которая демонстрирует траекторию полета украинской ракеты ЗРК С-300, упавшей на территории Польши. В результате падения ракеты, напомним, погибли два человека - по официальным польским данным.

Как показывает схема, изначально в сторону Добротворской ТЭЦ (Львовская область) якобы летела российская ракета. Ее засекли радары противовоздушной обороны во Львове, после чего украинский ЗРК С-300 выпустил ракету. Однако украинские военнослужащие промахнулись и в итоге ракета, серьёзно отклонившись, упала и взорвалась по польской территории.

На схеме издания «Gazeta Wyborcza» видно, что украинская ракета летит не в сторону Добротворской ТЭЦ, то есть не в северо-восточном направлении, а на запад – в сторону Польши. В итоге этот промах украинской ПВО и привел к уже упомянутым последствиям на польской территории - в районе села Пшеводув, под Люблином.

Источник изображения: topwar.ru

Что интересно, после выяснения всех обстоятельств падения ракеты и ее принадлежности Украине, Запад практически перестал обсуждать этот инцидент. Единственный вывод, который сделали в странах Запада, заключается в необходимости укрепления системы противовоздушной обороны в Восточной Европе, в том числе посредством приобретения новых американских зенитных ракетных комплексов и радаров. Правда, пока этот вопрос обсуждается на уровне экспертного сообщества.

Тем временем подтвердилась информация о том, что украинским экспертам не предоставят возможности участвовать в расследовании. Их польская сторона пригласила лишь для того, чтобы передать собственные сведения - информацию польской генеральной прокуратуры.