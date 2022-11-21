Роскосмос работает над оптическим измерителем для стыковки с любым космическим объектом

Устройство позволяет создавать 3D-изображение объекта для его инспекции или оценки возможности стыковки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов ознакомился с макетом оптического лазерного измерителя, разработанным Научно-исследовательским институтом точных приборов (НИИ ТП). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе организации.

"Функциональный макет оптического лазерного (лидарного) измерителя разработки НИИ ТП (входит в Роскосмос) продемонстрировали главе госкорпорации Юрию Борисову. Это сканирующий лидар для сближения с произвольными космическими объектами, не имеющими стыковочных узлов", - отметили в организации.

Устройство позволяет создавать 3D-изображение объекта для его инспекции или оценки возможности стыковки. Сканер может быть применен для решения задач сервисного обслуживания космических аппаратов на орбите и борьбы с космическим мусором.

Кроме того, руководство предприятия доложило Юрию Борисову о ходе разработки космического радиолокатора "Касатка-Р", который позволит расширить современные возможности по наблюдению за поверхностью планеты. С его помощью космический аппарат "Обзор-Р" сможет при любых погодных условиях наблюдать поверхность Земли с разрешением до 0,5 м.