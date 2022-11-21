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Военное обозрение

Отчет МАГАТЭ: Следов «грязной бомбы» на Украине не найдено

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Источник изображения: topwar.ru

Когда примерно месяц назад представители российских властей на различных уровнях, в том числе в ООН, стали поднимать тему о том, что Киев собирается устроить провокацию с радиоактивным заражением (использованием «грязной бомбы»), на Западе поначалу эти предупреждения встретили в штыки. Но благодаря политической настойчивости Москвы и по прямому распоряжению из Вашингтона, МАГАТЭ направило на Украину группу инспекторов, которые несколько дней проводили проверку на трёх ядерных объектах.

Киевские власти поначалу не просто отрицали обвинения Москвы, но даже назвали их провокацией, а президент Зеленский призвал мир «максимально жестко отреагировать» на якобы исходящие от РФ угрозы и «очередное поднятие ставок», назвав сообщения об изготовлении «грязной бомбой» инсинуациями. Позже официальный Киев резко изменил риторику и даже чуть ли не по своей инициативе пригласил инспекторов МАГАТЭ проверить ядерные объекты Украины, на которых могла быть создана бомба.

Теперь стала понятна такая резкая смена позиции Зеленского. Накануне инспекция Международного агентства по ядерной энергии закончила обследование трех украинских объектов, на которых могли идти приготовления к созданию «грязной бомбой». По результатам на сайте агентства была опубликована соответствующая резолюция, в которой говорится, что никаких следов подготовки такого оружия в Украине не найдено:

Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в трёх местах в Украине.

Очевидно, что инспекторам показали заранее выбранные и подготовленные объекты, на которых было бы странно обнаружить какие-либо признаки производства радиоактивного оружия. С таким же успехом эксперты могли составить отчет не выезжая из Киева. Особенно с учетом того, что при посещении Запорожской АЭС те же проверяющие из МАГАТЭ «не заметили» очевидных следов обстрела станции со стороны ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

В России отреагировали на явную профанацию инспекторов.

У Украины по-прежнему есть возможности для изготовления и применения «грязной бомбы». Эти три объекта — не все, чем располагает киевский режим в данной области

— заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, добавив, что российская сторона не удовлетворена выводами МАГАТЭ.

Поэтому, считает Рябков, «оснований удовлетвориться, тем, что собрало и подготовило МАГАТЭ, наверное, нет». При оценке этого вопроса Россия будет исходить из накопленных у нее дополнительных сведений.

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