В партии Эрдогана заявили о заинтересованности США в затягивании кризиса на Украине

Вашингтон хочет добиться склонения в свою пользу глобального баланса сил, который был нарушен после распада СССР, считает зампредседателя Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинский кризис является не конфликтом между Россией и Украиной, а "войной между РФ и Западом", в продолжении которой заинтересованы прежде всего США. Такое мнение в пятницу высказал зампредседателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш в эфире телеканала CNN Türk.

"Эта война на самом деле не конфликт между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом. США и ряд европейских стран, оказывая поддержку Украине, вовлечены в процесс продления этой войны. Наша [Турции] цель - добиться скорейшего прекращения войны, однако кое-кто предпринимает усилия для того, чтобы она не завершилась", - сказал представитель партии, возглавляемой турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Куртулмуш считает, что затягиванием конфликта на Украине США преследуют цель добиться склонения в свою пользу глобального баланса сил, который был нарушен после распада Советского Союза. "Многие страны вовлечены в борьбу за влияние в мире, это уже само по себе является риском. У США в этом свои интересы. Необходимо создание глобальной политической системы, которая позволила бы учредить новые структуры, способные обеспечить мир на планете", - отметил политик, напомнив о предложении Эрдогана реформировать действующую систему ООН.

Президент Турции неоднократно, в том числе с трибуны ООН, заявлял, что международная организация в ее нынешнем виде неспособна урегулировать возникающие в мире кризисы. Основной тезис инициативы Эрдогана "мир больше пяти" предусматривает реформирование системы СБ ООН, в котором доминируют пять его постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), обладающих правом вето. Оно предполагает, что любой из них может заблокировать любое решение ООН. Непостоянные члены СБ такого права лишены.