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Naked Science

Ученые подсчитали, куда лучше ударить астероид, чтобы эффективно отклонить его от курса

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DART продемонстрировал, что земные технологии уже достигли уровня, на котором возможно контролировать движение внеземных тел
DART продемонстрировал, что земные технологии уже достигли уровня, на котором возможно контролировать движение внеземных тел.
Источник изображения: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Полтора месяца назад зонд DART успешно поразил 170-метровый астероид Диморф. Теперь исследователи провели расчеты, чтобы установить наилучшую точку поражения для самого эффективного отклонения потенциально опасного небесного тела с его орбиты.

Вокруг Земли обращается как минимум 2200 потенциально опасных астероидов. В случае столкновения с нашей планетой они могут нанести значительный ущерб. Неудивительно, что человечество не в первый раз задумывается о возможности столкновения их с орбиты.  

В ночь с 26 на 27 сентября этого года впервые в истории зонд DART поразил астероид Диморф на скорости 6,6 километра в секунду. Как показали земные телескопы, столкновение успешно изменило период обращения Диморфа на 32 минуты. Это намного больше, чем предполагали специалисты.  

Однако теперь, когда NASA доказало саму возможность поражения астероида запущенным с Земли снарядом, ученые из Университета Цинхуа (Китай) провели расчеты с помощью годографа «Дельта-V» и выяснили, куда лучше направить кинетический удар, чтобы эффективнее столкнуть астероид с орбиты. 

DART столкнулся с Диморфом по центру, «лоб в лоб», но это не самая лучшая цель: расчеты показали, что эффективность отклонения выше, если при построении траектории снаряда учитывать форму астероида, материл, из которого он состоит, и угол, под которым будет нанесен удар. 

При отклонении с орбиты почти сферического астероида, подобного Бенну, выбор точки удара способен в полтора раза повысить эффективность отклонения по сравнению с простым ударом по центру. Для отклонения вытянутого астероида, такого как Итокава, потребуется подобрать оптимальную фазу вращения астероида, что позволит вдвое улучшить результаты удара. 

Таким образом, предварительные расчеты и уточнение точки удара позволят сталкивать даже относительно крупные астероиды с помощью довольно небольших космических зондов. Для этого астрономам потребуется не просто рассчитать орбиту астероида и траекторию снаряда, но и учесть ряд дополнительных факторов, начиная от точки удара и заканчивая положением астероида в пространстве.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Guidance, Control, and Dynamics.

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