В Крыму для обеспечения безопасности ведут фортификационные работы

Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму для обеспечения безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Фортификационные работы проводятся на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", – сказал Аксенов в ходе заседания, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.

Меры, предпринимаемые сегодня по поручению президента военными и правоохранителями, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности, отметил он.