Европарламент подготовил резолюцию по признанию РФ "террористическим государством"

Голосование по документу планируется провести на сессии в Страсбурге 23 ноября, сообщила пресс-секретарь ЕП Дельфин Колард

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России "террористическим государством" и намерен провести голосование по ней на сессии в Страсбурге 23 ноября. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард.

"Депутаты ЕП в среду проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", - заявила она.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической средах Евросоюза для продвижения и распространения конкретных политических позиций.