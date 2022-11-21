Войти
ТАСС

Европарламент подготовил резолюцию по признанию РФ "террористическим государством"

316
0
-2
Источник изображения: REUTERS/ Francois Lenoir

Голосование по документу планируется провести на сессии в Страсбурге 23 ноября, сообщила пресс-секретарь ЕП Дельфин Колард

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России "террористическим государством" и намерен провести голосование по ней на сессии в Страсбурге 23 ноября. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард.

"Депутаты ЕП в среду проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", - заявила она.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической средах Евросоюза для продвижения и распространения конкретных политических позиций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
06.10.2022
США подставили Европе "дружественную подножку". Врагом оказалась не Россия
04.10.2022
Эксперт: слова Борреля указывают, что ЕС будет затягивать конфликт на Украине любой ценой
04.07.2022
Шок от российской угрозы стал толчком для ЕС. Но в никуда
25.06.2021
Спутник Sentinel-2 заснял нарушение британским Defender российской границы
28.11.2018
ВС РФ отказал украинскому КБ "Южное" в приостановлении решения о взыскании с него в пользу Минобороны РФ 1 млрд рублей
26.09.2016
"Калашников" вновь рвется в бой (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
02.11.2015
Воздушная тревога
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде