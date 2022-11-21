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ВС РФ успешно провели летные испытания комплекса «Сармат»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Командующий РВСН Каракаев: летные испытания ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно

Летные испытания ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат». Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК «Ярс», — приводятся его слова в сообщении Минобороны России.

До того, 20 апреля, Россия успешно провела первый испытательный пуск «Сармата» в череде программы государственных испытаний, после завершения которой комплекс поступит на вооружение РВСН.

Пуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.


Президент России Владимир Путин прежде отмечал, что аналогов «Сармата» не существует. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Сармат МБР
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ПГРК
Плесецк
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