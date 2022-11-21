Словакия поставила Украине седьмую гаубицу "Зузана-2"

ЦАМТО, 18 ноября. Словакия в рамках коммерческого контракта передала Украине седьмую самоходную 155-мм гаубицу "Зузана-2" и в ближайшее время поставит следующую.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в Twitter глава Минобороны Ярослав Надь.

По словам министра, входящее в структуру Минобороны предприятие Konstrukta Defence в ближайшее время передаст восьмую, последнюю в рамках исполняемого заказа гаубицу, после чего приступит к реализации следующего контракта, также предназначенного для передачи СГ ВСУ. Новый заказ включает в себя изготовление 16 СГ "Зузана-2", причем финансирование их производства берут на себя Дания, Норвегия и Германия, которые выделяют для этого 92 млн. евро.

Во вторник, 15 ноября, сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на источники на Киеве сообщил о том, что одна из ранее поставленных Словакией СГ "Зузана-2" уничтожена на Украине. Данные об уничтожении гаубицы в тот же день косвенно подтвердила пресс-секретарь словацкого минобороны Мартина Коваль-Какащикова.