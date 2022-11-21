Мир устал от кризисов. Запад заставит Зеленского договориться с Путиным

Al-Ain: Запад будет давить на Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров с Путиным

Саммит G20 заставил мир задуматься о переговорах по украинскому кризису, пишет Al-Ain. Из-за опасений эскалации конфликта США и Европа продолжат давление на Зеленского, чтобы он прекратил военное противостояние. Россия, в свою очередь, уже сделала первые шаги к решению конфликта.

Саммит G20 как первая встреча лидеров группы с начала украинского кризиса заставил заинтересованные стороны задуматься о переговорах.

Недавние события в Херсоне, а именно тактический и стратегический отход российских сил, стали важным сигналом, который нельзя игнорировать: войска могут отступать для подготовки мощного продвижения вглубь украинской территории.

Вероятно, проведение саммита "Большой двадцатки" — несмотря на обсуждение спорных вопросов между участниками — свидетельствует о сохранении напряженности и стремлении достичь консенсуса. Именно отсутствием такового запомнились предшествовавшие мероприятию масштабные встречи, включая заседания министров окружающей среды и климата в августе. Тогда сторонам не удалось принять совместное итоговое заявление из-за разногласий касательно формулировок и кризиса на Украине, что вызвало опасения по поводу возможного роспуска или провала группы — столь необходимой всем глобальной платформы для экономического сотрудничества.

На саммите произошли важные события, связанные с украинским конфликтом.

Во-первых, президент Джо Байдена и его коллега Си Цзиньпин сошлись во мнении по поводу необходимости отказа от применения ядерного оружия, в том числе из-за Украины. Стороны отметили, что мир достаточно велик, чтобы процветать могли как США, так и Китай. Они подчеркнули, что их объединяет множество общих интересов и точек соприкосновения. Наконец, Соединенные Штаты выразили желание наладить каналы связи между военными ведомствами двух стран во избежание случайных столкновений и эскалации.

Во-вторых, стоит отметить огромное количество и разнообразие вопросов на саммите: борьба с коррупцией, цифровая экономика, устойчивая энергетика, финансы, инвестиции, занятость населения, здравоохранение, климатические вызовы, торговля, цифровые платежные системы и международное налогообложение.

Проведение встреч на высшем уровне совпало с началом американо-российских контактов, важнейшим из которых стали переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остином, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, а также встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Анкаре. Как сообщается, стороны обсуждали риски применения ядерного оружия в рамках существующих двусторонних договоренностей в области безопасности.

В-третьих, несмотря на подтверждение источников в США, что решение о переговорах зависит только от Украины, это далеко не все. Сообщается также о давлении на Киев со стороны Брюсселя и Вашингтона с целью начала переговоров, хотя Зеленский не хочет закончить противостояние с Россией. Очевидно, что визит советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана был вызван опасениями перед настоящей полномасштабной войной на Украине.

"Несомненно, советник президента по национальной безопасности передал это сообщение украинской стороне. То, что может произойти, будет иметь серьезные последствия для всей Европы", — отметил Марк Милли.

В-четвертых, контакты США на саммите G20 были сосредоточены на укреплении своих позиций и фронтов. Кроме того, был сделан акцент на создании эффективной модели союзов и партнерств, отвечающей новой международной реальности, особенно на фоне российских и китайских шагов по формированию многополярной системы. Больше всего Вашингтон опасается действий Пекина, в связи с чем в рамках новой стратегии определил его как главного конкурента.

Несмотря на отказ США признавать факт давления на Украину, можно говорить о наличии стратегии, направленной на то, чтобы склонить Киев к переговорам. И дело вовсе не в разногласиях внутри администрации США между Белым домом и Госдепартаментом, с одной стороны, и военачальниками Пентагона, с другой, как утверждает Вашингтон.

В-пятых, как подтвердил саммит G20, в Америке сохраняются опасения относительно военных устремлений России в зонах НАТО. Согласно оценкам ЦРУ, ее подход к национальной безопасности будет расширяться. Необходимо учитывать развитие событий на российском и китайском направлениях. Взаимодействие после саммита G20 призвано определить дальнейшие общие шаги с учетом европейской безопасности и экономических интересов группы. Они по-прежнему опасаются серьезных последствий для своих стран в будущем, что подталкивает их искать точки реального сближения в рамках украинского конфликта.

Китай будет сосредоточен на своих интересах в Южно-Китайском море. Этот регион имеет для него такое же важное значение, как Кавказ для России, и является "красной линией", переступать которую сегодня попросту нельзя.

В целом, G20 наметит курс действий на украинском направлении, европейцы продолжат настаивать на переговорах Москвы и Киева с целью прекращения конфронтации. И если стороны начнут диалог, то главную роль здесь будут играть Китай и США.

Автор: Тарик Фахми (طارق فهمي)