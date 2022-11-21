РВСН перевооружают ракетный полк Ясненского соединения на комплекс "Авангард"

Как сообщили в Минобороны РФ, в настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на комплекс "Авангард". Об этом заявили в пятницу Минобороны РФ.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку. "Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что инфраструктура позиционного района готова к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Она включает, кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.