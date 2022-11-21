Войти
РИА Новости

Медведев потребовал не допустить дефицита ледокольного флота в 2030 году

295
0
0
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: Россию пытаются вытеснить из Арктики, нельзя допустить дефицита ледоколов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка атомного ледокольного флота РФ выполняет поставленные перед ней задачи, но к 2026-2027 году половина судов выработает свой ресурс, дефицит может возникнуть к 2030 году, и его нельзя допустить, так как сегодня предпринимаются попытки задвинуть Россию на периферию присутствия в Арктике, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Группировка атомного ледокольного флота в настоящее время выполняет поставленные перед ней задачи, работают шесть атомных ледоколов, причем обращаю внимание, что два из них, несмотря на все сложности, были введены в строй за 2020-2021 годы. Скоро планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса, но даже несмотря на то, что все в рабочем состоянии, есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас... происходит старение атомного флота", - сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Он отметил, что половина группировки под управлением госкорпорации "Росатом" были построены по уже устаревшим технологиям, срок их службы неоднократно продлевался, и к 2026-2027 году ледоколы выработают свой ресурс. "Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 году есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей", - указал Медведев.

Он отметил, что сегодня вопрос использования Северного морского пути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, и Россию часто пытаются "куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть наоборот на периферию". "Именно поэтому дефицит ледокольного флота недопустим", - подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза сообщил, что до конца текущего года планируется заключить госконтракт на строительство еще двух судов данного класса. "Но надо реально посмотреть, что и как будет стоить. Посмотреть, насколько готовы поставщики и производители оборудования с учетом тех немалых сложностей, которые мы имеем в сегодняшней ситуации в связи с введением санкций западными государствами", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Арктика
Похожие новости
30.11.2018
Дмитрий Медведев провел совещание по строительству ледокольного флота на Балтийском заводе
29.10.2014
Сообщение Дмитрия Рогозина о развитии гражданского судостроения на совещании с вице-премьерами 27 октября 2014 года
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
29.01.2014
Судостроение: неэффективно и убыточно
26.08.2013
Строительству атомных ледоколов ЛК-60 дан зеленый свет
05.03.2012
Загоризонтная миссия янтарного края
19.04.2010
В Аргентину с вертолетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде